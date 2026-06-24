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Tänak istub Rooma linnarallil Toyota nullauto rooli

Autoralli
Ott Tänak 2018. aastal
Ott Tänak 2018. aastal Autor/allikas: Toyota Gazoo Racing
Autoralli

2019. aastal autoralli maailmameistriks tulnud Ott Tänak ja Martin Järveoja sõidavad järgmisel nädalavahetusel Roomas toimuval rallil nullautoga.

Eelmise hooaja lõpus tippspordist eemale astunud Tänak on tänavu aidanud Toyotal ette valmistada autot järgmiseks hooajaks, järgmisel nädalavahetusel sõidab ta koos Järveojaga Rooma rallil Toyota Rally2 autoga numbriga null. Eestlased sõidavad konkurentsiväliselt ning läbivad katse esimesena ja kontrollivad, kas olud on stardi andmiseks piisavalt head.

"Järgmisel nädalal toimuval Rally di Roma Capitalel on nullautoks meie GR Yaris Rally2 auto, millega sõidavad Ott Tänak ja Martin Järveoja. Nad aitavad koguda infot, sest seal võõrustatakse järgmisel hooajal MM-rallit," teatas Toyota kolmapäeva õhtul. 

Euroopa meistrivõistluste sarja kuuluv Rooma ralli toimub 3.-5. juulini ning stardinimekirjast leiab muuhulgas näiteks Teemu Sunineni, Yohan Rosseli, Nikolai Grjazini, Pablo Sarrazini ja Roberto Dapra nime.

Rooma ralli esimene katse toimub Colosseumi lähistel, järgmisel kahel päeval suundutakse linnast välja. Kokku peetakse 11 kiiruskatset, läbitakse pea 200 kilomeetrit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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