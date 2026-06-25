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Kreeka testikatsel oli kiireim Neuville, Virves heas hoos

Autoralli
Robert Virves
Robert Virves Autor/allikas: Škoda Motorsport
Autoralli

Sel nädalavahetusel peetakse Kreekas autoralli MM-sarja hooaja kaheksas etapp, mille testikatsel edestas Thierry Neuville (Hyundai) Sebastien Ogier'd (Toyota). Eestlane Robert Virves (Škoda) näitas Rally2 autode seas samuti head minekut.

2022. ja 2024. aastal Akropolise rallil võidutsenud Neuville sai 3,34 kilomeetri pikkuse testikatse kolmandal läbimisel ajaks 2.13,4, millega kerkis napilt Ogier' (2.13,5) ette. Esikolmikusse mahtus teinegi Hyundai mees: Adrien Fourmaux sai kolmandal läbimisel kirja 2.15,4 ning edestas Oliver Solbergi (Toyota; 2.15,7) kolme kümnendiksekundiga.

Toyota sõitjad on teeninud sel hooajal seitsmest rallist kuuel esikoha, Neuville sekkus Portugalis võiduseeriale vahele. Hyundai võistkond loodab hooaja teise poole kruusarallidel Toyotalt aina enam punkte võtta, kuid tootjate arvestuses on vahe paisunud juba 127 punktile.

"Oleme favoriitide seas, pole ammu selles kategoorias olnud," ütles Neuville pärast testikatset. "Auto käitub kruusal hoopis teisiti kui asfaldil ja peame sellest maksimumi võtma. See tuleb pikk ralli, peame leidma viisi, kuidas üldarvestuses [Toyotale] lahing anda."

Rally2 autode seas oli nobedaim Andreas Mikkelsen (Škoda), kelle ajaks jäi 2.22,7. Norralane oli Škoda nelikjuhtimise esiotsas, teisel kohal olid Robert Virves ja kaardilugeja Jakko Viilo, kes said kahel läbimisel kirja 2.22,9. Kolmanda aja sõitis välja hispaanlane Jan Solans (2.24,8). Romet Jürgenson sai esimesel läbimisel kirja tagasihoidliku 2.39,2, aga parandas selle teisel läbimisel 2.28,6-ks ning kerkis Rally2 arvestuses 15. positsioonile.

Kreeka ralli esimene katse (EKO SSS; 1,56 km) algab neljapäeva õhtul, järgmise kolme päevaga läbitakse 16 kiiruskatset. Punktikatse algab pühapäeva pärastlõunal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

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