McErlean ja Fourmaux said turvavöö reeglite rikkumise eest karistada

Josh McErleanile (M-Sport Ford) ja Adrien Fourmaux'le (Hyundai) määrati Kreeka ralli järel karistus, sest rallimehed liigutasid autot kui kaardilugeja polnud veel turvavööd kinnitanud. McErlean langes neljandalt kohalt kuuendaks, Fourmaux kuuendalt kohalt seitsmendaks.

McErlean näitas Kreeka rallil klassi ja stabiilsust, kui saavutas karjääri parimat tulemust tähistava neljanda koha. Pärast ralli lõppu teatati aga, et iirlase autole määrati minutiline ajakaristus, sest kaardilugeja Eoin Treacy polnud kinnitanud turvavööd, kui McErlean eelviimasele katsele startis.

Iirlased selgitasid, et pärast eelviimasel katsel teelt välja sõitmist tahtis kaardilugeja autost välja astuda ning teada anda, et nendega on kõik korras, kuid McErlean sai auto kraavi äärelt välja tagurdada. Treacy sõnul ütles ta juhile, et ta veel ei stardiks, kuid McErlean pani käigu sisse ja läks.

MM-sarja teate kohaselt on aga videokordusest näha, et mehed olid juba liikuma hakanud, kui kaardilugeja oma turvavöö kinnitas. Sarnasel põhjusel said ajalise karistuse ka Fourmaux ning Alexandre Coria, kui nad 12. kiiruskatsel rehvi olid vahetanud.

McErlean langes neljandalt kohalt kuuendaks, aga see jääb ikkagi tema karjääri parimaks tulemuseks. Temast mööda kerkis MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota), Fourmaux langes koha võrra, seitsmendaks.

Evans sai sellega neli lisapunkti ning on hooaja peale kogunud 162 punkti, edestades tiimikaaslast Takamoto Katsutat (151 p) 11 punktiga. Kolmandal kohal jätkab rallilt maksimaalsed 35 võitnud Sebastien Ogier (Toyota), kes teatas ühtlasi, et võtab sihikule rekordilise kümnenda MM-tiitli.