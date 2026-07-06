Eesti korvpallikoondis kohtub teises ringis Prantsusmaa, Soome ja Ungariga

Rootsi läks võõrsil varakult juhtima ning kasvatas edu teisel veerandil 13-punktiliseks, kuid Sloveenia leidis sellele võimsa vastuse ja skooris 12 vastuseta punkti. Rootslased said siiski avapoolaja lõpuks taas väikese edu, mis kasvas kolmandal veerandil taaskord 13 punkti peale. Sloveenia lihvis otsustaval veerandil veel vahe viiele punktile, kuid Rootsi lõpetas kindlalt ja teenis 88:79 (30.24, 20.21, 19:13, 19:21) võidu.

See tähendab, et H-grupis saavutasid kõik neli meeskonda kolm võitu ja kolm kaotust, sealhulgas esmaspäeval Tšehhilt kahepunktilise kaotuse saanud Eesti. Edasipääsust jäi ilma Tšehhi, kellel oli kõige kehvem punktide vahe (-29). Eesti jäi 26 punktiga plussi ja sai esikoha, järgnesid Sloveenia (+12) ja Rootsi (-9).

Kolm edasipääsejat jätkavad MM-valiksarja teise faasi L-grupis, kuhu kuuluvad ka G-grupi kolm parimat: Prantsusmaa, Soome ja Ungari. Prantsusmaa teenis viis võitu, tunnistades detsembris Soome paremust. Soomlased võitsid neli mängu, Ungari sai kolm võitu ning Belgia ei suutnud kuue mänguga võiduarvet avada.

MM-valiksarja teine ring algab augusti lõpus, Eesti mängib 27. augustil võõrsil Ungariga ja kolm päeva hiljem koduväljakul Soomega. Novembris võõrustatakse Prantsusmaad ja võõrsil mängitakse Soomega, järgmise aasta veebruaris tuleb külla Ungari ja võõrsil mängitakse Prantsusmaaga.