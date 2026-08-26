Williams ja Alcaraz pakkisid veerandfinaali järel reketid

Williams ja ja Alcaraz jäid alla Belinda Bencicile ja Flavio Cobollile 4:5, 1:4. Viimaseid ootavad nüüd poolfinaalis Elina Svitolina (Ukraina) ja Gael Monfils (Prantsusmaa).

Teise finalisti selgitavad Karolina Muchova (Tšehhi) - Jiri Menšik (Tšehhi) ning Mirra Andrejeva - Andrei Rubljov.

Turniiri kolm kõrgemat paigutust ehk Arina Sabalenka - Novak Djokovic, Jessica Pegula - Taylor Fritz ja Amanda Anisimova - Learner Tien kaotasid kõik juba esimeses ringis.

Samuti langesid avaringi järel konkurentsist tiitlit kaitsnud itaallased Sara Errani ja Andrea Vavassori.

USA lahtiste segapaarismäng toimub teist aastat järjest nädal enne põhiturniiri algust, 24.-26. augustil, et meelitada osalema tipptennisiste, kes muidu keskenduvad üksikmänguturniirile.