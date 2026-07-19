Äsja Wimbledoni finaalis mänginud Muchova teatas operatsioonist ja võistluspausist

Wimbledoni finalist Karolina Muchova teatas, et ei osale järgmise kuu Kanada lahtistel meistrivõistlustel Torontos, kuna taastub hiljuti läbitud väikesest operatsioonist.

Tšehhitar jõudis juuli alguses Wimbledoni finaali, kus pidi tunnistama kaasmaalase Linda Noskova 2:6, 7:5, 3:6 paremust. Tegemist oli Muchova karjääri teise kaotusega suure slämmi finaalis pärast 2023. aasta Prantsusmaa lahtiste finaali.

"Pidin läbima väikese operatsiooni, mis hoiab mind mõne nädala jooksul väljakult eemal. Kõik läks hästi ja töötan juba taastumise nimel," kirjutas maailma kuues reket sotsiaalmeedias.

Muchova lisas, et tal on kahju Toronto turniirist loobuda, sest ootas seal oma debüüti, kuid rõhutas, et taastumine on praegu kõige tähtsam.

Tšehhitari on karjääri jooksul kimbutanud mitmed vigastused, sealhulgas korduvad randmeprobleemid. Seekord ei avaldanud ta, millise vigastuse tõttu operatsioon vajalik oli, samuti ei täpsustanud ta oma võimalikku naasmise aega.

Praeguste hinnangute järgi peaks Muchova siiski olema valmis augusti lõpus algavateks USA lahtisteks meistrivõistlusteks.