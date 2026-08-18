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Tillisson võitis Eesti noorte meistrivõistlustel kolm kuldmedalit

Tennis
Eesti meistrid üksikmängus.
Eesti meistrid üksikmängus. Autor/allikas: Rein Kompus/ETL
Tennis

Tallinnas Kadrioru Tennisekeskuses lõppenud Eesti noorte meistrivõistlustel võitis Gregor Tillisson kolm kuldmedalit ning oli turniiri ainus kolmekordne meister.

Tillisson krooniti Eesti U-16 vanuseklassi üksikmängu meistriks, kui alistas finaalis Laagri Tenniseklubi esindaja Henri Kriibi 7:6, 6:2. Paarismängus võitis Tillisson koos Hugo Thor Teiviga samuti esikoha, alistades finaalis aasta nooremad Karl Raiveti ja Adrian Sheini 6:1, 6:3.

Lisaks U-16 tiitlitele võistles Tillisson ka U-18 vanuseklassis. Seal võitis ta koos Teiviga paarismängu, kui finaalis alistati Hugo Narmont ja Robin Lucas Sirk 6:1, 6:2. Seega kogus Tillisson meistrivõistlustelt kokku kolm kuldmedalit ning viis medalit kahes vanuseklassis.

U-18 vanuseklassi üksikmängus tuli Eesti meistriks Hugo Narmont, kes alistas ligi kolm tundi kestnud finaalis Luukas Raudkivi 1:6, 6:4, 6:2. Narmont oli avasetis hädas, kuid suutis kohtumise käiku muuta ja võttis järgmised kaks setti.

Neidude U-18 üksikmängu võitis aga turniiri ühe suurema üllatuse teinud Meribel Tamsalu. Kaheksanda asetusega Tamsalu alistas finaalis teise asetusega Eleanora Roosi 6:3, 6:3.

U-18 segapaarismängus tulid meistriteks Narmont ja Roos, kes olid finaalis 6:4, 6:4 paremad Karl Oskar Laane ja Marie Johanna Lapimaa paarist.

U-14 vanuseklassi neidude üksikmängus täitis favoriidikohustused Vera Morozova. Euroopa U14 edetabelis 15. kohal paiknev Morozova alistas finaalis Sofia Traverso 6:3, 6:2. Traverso sai aga kaks kuldmedalit paarismängudest.

U-14 poiste üksikmängu võitis Hugo Vahur, kes alistas finaalis esimesena asetatud Roger Moose'i 6:4, 6:2. Paarismängus tuli Moose'il leppida teise kohaga, sest koos Karl Friedrich Rinnega jäädi alla Karl Raiveti ja Robin Julius Sepa paarile 2:6, 3:6.

U-14 segapaarismängus võitsid tiitli Vahur ja Traverso, kes alistasid finaalis Adrian Sheini ja Morozova 6:3, 6:2.

U-16 neidude üksikmängus tuli Eesti meistriks Varvara Trifonova, kes alistas finaalis Britta Ormi 6:1, 4:6, 6:1. Paarismängu võitsid Elizabeth Averjanov ja Mette Maria Jürvetson, kes said ülitasavägises finaalis jagu Amelia Maljugina ja Ormi paarist 6:7, 7:6, 13:11.

U-16 segapaarismängu tiitli võitsid Marius Luumann ja Averjanov.

U-12 vanuseklassi üksikmängu meistriteks krooniti Michael Anikin ja Rebecca Rahnu. Anikin alistas finaalis Sten Inki 7:5, 6:1, Rahnu sai aga Isabella Salusaarest jagu 4:6, 6:1, 6:4.

Noorimate mängijate paarismängudes võitsid poiste arvestuses Anikin ja Ink ning tüdrukute seas Maia Arula ja Sofia Korotõtš.

Kadrioru Tennisekeskuses toimunud meistrivõistlused said tänavu peetud ilma suuremate mängude edasilükkamisteta. Kõik turniiri tulemused on leitavad Eesti Tenniseliidu võistlustulemuste lehelt.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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