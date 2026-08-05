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USA lahtiste superduo Djokovic ja Sabalenka: jahime ainult võitu

Tennis
Arina Sabalenka ja Novak Djokovic Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel
Arina Sabalenka ja Novak Djokovic Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Maailma esireket Aryna Sabalenka ütles enne USA lahtiste tennisemeistrivõistluste (USA Open) segapaarismängu, et tema ja Novak Djokovic lähevad väljakule ainult ühe eesmärgiga, milleks on võita turniir.

US Openi korraldajad avalikustasid eelmisel nädalal segapaarismängu osalejate nimekirja ning üheks suurimaks tõmbenumbriks kujunes Sabalenka ja 24-kordse suure slämmi võitja Djokovici paar.

"Loodan, et seekord on kõik terved. Olen väga elevil. Novakiga on alati lõbus mängida," ütles Sabalenka ajakirjanikele.

Valgevenelanna sõnul ei lähe nad lihtsalt kogemust nautima.

"Suure slämmi segapaarismängu olen mänginud vaid korra, aga seekord läheme täiega. Me jahime ainult tiitlit. See on meie eesmärk. Usun, et saab olema lõbus, aga samal ajal ka väga intensiivne," rõhutas maailma esireket.

Sabalenka lisas, et tema ja Djokovic on viimastel aastatel koos treeninud ning omavahel headeks sõpradeks saanud. Varem on ta avaldanud, et küsis serblaselt nõu ka enne eelmise aasta US Openit.

Mullu jäi Sabalenkal segapaarismäng siiski pidamata, sest tema esialgne partner Grigor Dimitrov vigastas Wimbledonis õlga ja loobus turniirist. Sabalenka otsustas seejärel uut paarilist mitte otsida.

US Openi segapaarismäng peetakse tänavu 24.–26. augustini ehk vahetult enne üksikmängude algust.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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