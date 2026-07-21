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Suri Norra spordilegend Olaf Tufte

Sõudmine
Olaf Tufte Ateena olümpiamängudel Jüri Jaansoni ja Ivo Yanakievi õlgadel
Olaf Tufte Ateena olümpiamängudel Jüri Jaansoni ja Ivo Yanakievi õlgadel Autor/allikas: SCANPIX/AP
Sõudmine

50 aasta vanuselt on surnud kahekordne olümpiavõitja, kauaaegne Eesti sõudjate konkurent Olaf Tufte.

"Olaf Tufte leiti esmaspäeval kell 15 oma farmis teadvuseta. Arstid saabusid sündmuspaika kiirelt ning üritasid teda elustada, seejärel viidi ta helikopteriga haiglasse. Juhtumil ei olnud pealtnägijaid ning pole põhjust kahtlustada, et tegu oli tööõnnetusega," kirjutas Tufte perekond teisipäeval pressiteates.

Tufte osales juba 20-aastasena Atlanta olümpiamängudel ning Tokyos sai temast esimene Norra sportlane, kes osa võtnud seitsmest OM-ist. Nii 2004. kui 2008. aastal krooniti ta ühepaadil olümpiavõitjaks, sealjuures Ateenas võitis norralane kahesekundilise eduga Jüri Jaansoni ees.

2000. aastal sai ta kahepaadi koosseisus olümpiahõbeda ning saavutas 2016. aasta Rio mängudel pronksi. Maailmameistrivõistlustelt sai Tufte ühepaadil ka kaks kuldmedalit. Oma viimastel olümpiamängudel Tokyos istus Tufte Norra neljapaadis, mis oli ühes eelsõidus eestlastega. Kummalgi paatkonnal ei õnnestunud edasi pääseda.

"See on täielik šokk," tõdes NRK spordikommentaator Jan Petter Saltvedt norralaste ringhäälingu vahendusel. "Olaf Tufte on Norra ajaloo parim sõudja. See, kuidas ta võitis 2008. aastal Pekingis kõige kiuste oma teise olümpiakulla, on Norra spordiajaloo üks kõige võimsamaid esitusi," lisas Saltvedt.

Pärast sportlaskarjääri lõppu oli Tufte tegus: ta pidas koos abikaasa Ainaga Hortenis farmi, lõi oma rõivafirma Tufte Wear, pidas tippspordi teemalisi loenguid ning osales ka kuulsatel suusamaratonidel.

Kui Norra väljaanne VG küsis toona 45-aastaselt Tuftelt tema viimaste olümpiamängude eel, mis motiveerib meest jätkuvalt tipptasemel sporti tegema, ei olnud norralane ajakirjanike sõnakasutusega rahul. "Kui sa lähed olümpiamängudele, ei saa olla juttu motivatsioonist. Sa teed tööd: isegi, kui väljas sajab vihma; isegi, kui sajab; isegi, kui su sõbrad lähevad ilma sinuta kinno. Kui sa oled endale eesmärgi püstitanud, annad endast kõik, et selleni jõuda," sõnas sõudekuulsus.

Toimetaja: Anders Nõmm

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