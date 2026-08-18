Venus Williams pääses US Openile korraldajate kutsega

46-aastane Williams on seitsmekordne suure slämmi turniirivõitja. Mullu US Openil piirdus tema teekond avaringiga, kui ta kaotas tšehhitar Karolina Muchovale.

Esmaspäeval naasis Williams koos õe Serenaga ka paarismänguväljakule. Õed mängisid esimest korda koos pärast 2022. aastat, kuid kaotasid Cincinnati turniiri avaringis.

Korraldajad andsid kutse ka 2017. aasta US Openi võitjale Sloane Stephensile. 33-aastane ameeriklanna üritab tipptennisesse naasta pärast jalavigastust, mis rikkus tema 2025. aasta hooaja.

Naiste üksikmängu põhiturniirile on üks korraldajate kutse veel välja andmata.

Meeste üksikmängus sai kutse prantslane Gael Monfils, kes on varem teatanud, et lõpetab tänavuse hooaja järel karjääri. Monfils ja tema abikaasa Elina Svitolina said esmaspäeval korraldajatelt kutse ka US Openi segapaarismängu turniirile.