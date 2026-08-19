Koskel jõudis W15 turniiril teise ringi, Malõgina kaotas

Kunagine maailma edetabeli 952. reket Koskel näitas, et ta peaks ta taseme poolest WTA edetabelisse kuuluma, kuid Arkansas' ülikooli eest võistlemise tõttu ei saa ta nii tihti turniiridel mängida ja punkte koguda, kirjutab Tennisnet.ee. Koskelil on vaja veel kaks korda jõuda aasta jooksul avaringist edasi, et saada edetabelikoht.

Kui Koskel pääses teise ringi kolmapäeval, siis Eesti esireket Elena Malõgina (WTA 319.) juba päev varem, aga ta kaotas Krakowi W35 turniiril seal itaallannale Gaia Maduzzile (WTA 601.) 2:6, 1:6.

Kristjan Tamm sai Taipei M25 turniiril küll väljakule, aga vihma tõttu mängu lõpetada ei jõudnud.