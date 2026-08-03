Noorte käsipallikoondis pidi Hollandi kindlat paremust tunnistama

Eelmise aasta novembris EM-valikturniiril alagrupis Tšehhi, Leedu ja Iisraeli järel neljandana lõpetanud U-18 koondis jätkab oma teekonda Championship tasemel, mis on noorte käsipalli süsteemis tugevuselt teine turniiri Euroopa meistrivõistluste

finaalturniiri järel. Eesti alagrupikaaslasteks on Kreeka, Holland ja Luksemburg.

Esmaspäevane kohtumine Hollandi vastu algas võrdselt, kui Sander Slivin vähendas 9. minutil Eesti kaotusseisu 5:6 peale. Siis aga viskasid vastased kuus vastuseta väravat ning võtsid poolaja keskpaigaks eduseisu. Perioodi lõpp möödus kordamööda skoorides ja vaheajale mindi hollandlaste 14:8 juhtimisel.

Teise poolaja algus mängu muudatust ei toonud ning kuigi vastaseid kaugemale ei lastud, siis 45. minutil oli Hollandi eduseis juba 22:14. Gregor Jaanus skooris küll kahel korral järjest, aga ohtlikuks eestlased enam ei saanud ja tunnistasid lõpuks hollandlaste 27:17 paremust. Eesti poolelt valiti parimaks neli tabamust kirja saanud Sander Slivin. Lisaks temale skooris Timo Roomere sama arvu ning Ian Molotov kolm

väravat.

"Oli hetki, kus saime kaitses pidama. Kui vastane viskab seal kolmveerand mänguga 20 väravat, siis tänapäeva käsipallis see suur arv ei ole," võttis kohtumise kokku peatreener Henri Sillaste. "Kuid rünnakul jäime suurde hätta. Tegime palju praaki ja eksisime lihtsates olukordades. Lõpuks tuleb siiski tunnistada, et Holland oli täna klassi võrra parem ning sellise esitusega ei saagi sellisel tasemel vastast võita. Tuleb homseks analüüsi põhjal omad järeldused teha ning paremat esitust näidata."

Teisipäeval kohtub Eesti koondis Luksemburgiga, Kreeka vastu mängitakse neljapäeval.

U-18 koondise koosseis:

Eke Varusk, Gabriel Haabma (mõlemad Põlva Käsipalliklubi), Marten

Vihvelin, Oliver Kollo, Alfred Kaimer, Karl Sebastian Aamer, Gregor

Jaanus, Harald Aas, Ian Molotov, Roger Pajur (kõik Spordiklubi Viimsi

HC), Joseph Laaniste, Sander Slivin, Daniel Adamberg (kõik Spordiklubi

HC Tallas), Timo Roomere, Tom Simion Treiman (mõlemad Spordiklubi Kehra

käsipall), Maru Reinup (Käsipalliklubi Viljandi HC)

Peatreener Henri Sillaste, treenerid Heldur Sepp, Marko Koks,

füsioterapeut Allar Lamp