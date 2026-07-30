Noortekoondis jäi mõlemas kontrollmängus Lätile alla

3.-10 augustini Põhja-Makedoonias toimuvaks suurturniiriks valmistuval noortekoondisel oli selja taga kaks kogunemist Põlvas ning nüüd läks meeskond vastamisi Läti eakaaslastega. Esimeses kohtumises tuli esimese poolaja järel tunnistada vastaste 27:21 paremust.

"Esimeses mängus suutsime kuni 45. minutini vastastega võrdselt heidelda, kuid seejärel tehtud vahetused võtsid mängust voolavuse ära. Tegime palju lihtvigu, mille lätlased kiirrünnakutega ära karistasid ning seejärel ei suutnud me enam mängu tagasi saada," sõnas koondise peatreener Henri Sillaste.

Teises mängus eestlased kohe kohtumise alguses tagaajaja rolli ning vastastele ohtlikuks ei saanud. Eestlased kaotasid kohtumise 37:27. Eesti eest viskasid Gregor Jaanus viis ning Timo Roomere, Daniel Adamberg ja Sander Slivin neli väravat.

"Ei tea, kas asi oli hommikuses ajas või milles, aga me ei olnud selleks kohtumiseks valmis. Esimestest minutitest alates kasutasid vastasted taas edukalt meie ebaõnnestumised ära ning seejärel olime hädas," lausus Sillaste.

Sillaste sõnul oli koondis mõlemal päeval hädas realiseerimisega. Sellest hoolimata hoiab peatreener positiivset meelt.

"Me ei tulnud siia tulemust taga ajama, see aeg saabub mõne päeva pärast. Kõik mehed said mänguaega ning treenerid said pildi ette sellest, milleks mängijad võistlussituatsioonis võimelised on. Üks asi on trennis väravaid loopida, teine vaade avaneb aga mängus," ütles Sillaste.

Eelmise aasta novembri esimestel päevadel Leedus EM-valikturniiril alagrupis Tšehhi, Leedu ja Iisraeli järel neljandana lõpetanud U-18 koondis jätkab oma teekonda Championship tasemel, mis on noorte käsipalli süsteemis tugevuselt teine turniiri Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri järel.

Eesti koondis alustab suurturniiri 3. augustil kohtumisega Hollandi vastu.

U-18 koondise mängijad:

Eke Varusk, Gabriel Haabma (mõlemad Põlva Käsipalliklubi), Marten Vihvelin, Oliver Kollo, Alfred Kaimer, Karl Sebastian Aamer, Gregor Jaanus, Harald Aas, Ian Molotov, Roger Pajur (kõik Spordiklubi Viimsi HC), Joseph Laaniste, Sander Slivin, Daniel Adamberg (kõik Spordiklubi HC Tallas), Timo Roomere, Tom Simion Treiman (mõlemad Spordiklubi Kehra käsipall), Maru Reinup (Käsipalliklubi Viljandi HC)

Peatreener Henri Sillaste, treenerid Heldur Sepp, Marko Koks, füsioterapeut Allar Lamp