Noored käsipallurid alistasid esimeses kohamängus Läti

Alagrupiturniiri kolme kaotusega lõpetanud Eesti noorte käsipallikoondis jätkas laupäeval Skopjes turniiri mängudega kohtadele 5.-8. Esimeses kohamängus mindi vastamisi Läti eakaaslastega.

Eesti alustas mängu hästi ning Timo Roomere kahe värava toel võeti viiendaks minutiks 4:1 edu. Kuigi lätlased jõudsid korra ka viigini, siis 20. minutil taastas Daniel Adambergi värav eestlaste eduseisu 11:7 peale. Eesti noormehed läksid vaheajale 17:14 ees.

Teist poolaega alustas paremini Läti, kes suutis 42. minutiks vaid ühe värava kaugusele jõuda. Mõned minutid hiljem olid eestlased siiski juba taas 23:20 ees. Timo Roomere järjekordse resultatiivse päeva toel suutis Eesti edu hoida ning kindlustada turniiri esimese võidu. Lõppseisuks tegid lätlased 25:27.

"Tundub, et meil on tegemist selliste tüüpiliste külmade eestlastega: alguses ei saa vedama ning hiljem ei saa pidama," võttis mängu kokku treener Marko Koks. "Kaks viimast mängu oleme oma tuhhi üles saanud. Kui me oleks esimesed matšid samasugust esitust näidanud nagu kaks viimast, siis mine tea, mis seisud olla võiks."

Eesti eest viskas Roomere üheksa, Sander Slivin kuus ning Ian Molotov ja Daniel Adamberg kolm väravat. Mängu parimaks eestlaseks valiti ilusate tõrjetega hiilanud väravavaht Marten Vihvelin. Vastaste eest viskas Ikvils kaheksa väravat. Eesti mängib nüüd pühapäeval kell 15.30 5.-6. koha mängus Hollandi vastu, kellele esimeses mängus kindlalt alla jäädi.

"Arengut ja sära poiste silmis on äge vaadata," jätkas Viljandi HC peatreener. "Tuleb poistele kiidusõnad jagada. Üks mäng on meil veel ees. Loodetavasti suudame turniiri lõpetada samasuguse emotsiooniga nagu oleme kaks viimast kohtumist näidanud.

U-18 koondise koosseis:

Eke Varusk, Gabriel Haabma (mõlemad Põlva Käsipalliklubi), Marten Vihvelin, Oliver Kollo, Alfred Kaimer, Karl Sebastian Aamer, Gregor Jaanus, Harald Aas, Ian Molotov, Roger Pajur (kõik Spordiklubi Viimsi HC), Joseph Laaniste, Sander Slivin, Daniel Adamberg (kõik Spordiklubi HC Tallas), Timo Roomere, Tom Simion Treiman (mõlemad Spordiklubi Kehra käsipall), Maru Reinup (Käsipalliklubi Viljandi HC)

Peatreener Henri Sillaste, treenerid Heldur Sepp, Marko Koks, füsioterapeut Allar Lamp