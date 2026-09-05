Valga üritab taas käsipalli meistriliigasse murda: unistus ei ole kaugel

1992. aastal käsipallis Eesti meistriks tulnud Valgal ei ole praegu oma kõrgliigameeskonda. Superkarikafinaali piirilinnas korraldamine oli ajalugu arvestades sümpaatne otsus.

Põlva Serviti ja Viljandi kohtumist iseloomustas hooaja algusele omaselt rabedus. Teisel poolajal suutis Serviti siiski sisse saada nelja-viie väravalise edu. Ehkki Viljandi tuli korraks ühe tabamuse kaugusele, jäi favoriit peale 27:25. Põlva meeskond hoiab seega jätkuvalt enda käes kõiki nelja karikat, mis Eesti klubil kodustes liigades võimalik võita.

Servitist taandus karjääri lõpetanud Henri Sillaste. Kohalike veteranide põlvkonna viimane esindaja on Eston Varusk. "Loogiline, et väravavaht suudab kõige kauem mängida. Ega mängijana ongi raske. Eks ta nii ongi läinud. Olen nii kaua, kui tunnen, et mind vajatakse," ütles Serviti väravavaht Varusk.

Viljandisse naasid vahepeal Mistra eest mänginud Karl Roosna ja Rasmus Ots. "Elu on ehitatud Viljandi ümber ja keeruline on igapäevaselt Tallinna-vahet liinil sõita. Tunduvalt lihtsamaks teeb elus ikka selle asja, et saab Viljandis mängida," sõnas Ots.

Valga jaoks oli superkarikafinaali korraldamine väga tähtis. Süsteemsem töö algas linnas nüüd ka käsipallitüdrukutega. "Allkirjastasime käsipalliliiduga projekti "Tüdrukud käsipalli mängima". See on esimese, teise, kolmanda klassi tüdrukutele käsipallitrennide avamine Valga Põhikoolis," ütles Valga vallavanem Mart Kase ERR-ile.

"Ma tooks sellise paralleeli, et on ükssarvikute tehnoloogiaringid üle riigi Taavi Kotka poolt ellu kutsutud, mis on ka ainult tüdrukutele. Ja nüüd on meil siin esimene pilootprojekt Eestis, mis on mõeldud ainult tüdrukutele. Loomulikult, kõrvale võib ka poistega teha, aga see projekt on mõeldud tüdrukute käsipalli populariseerimiseks," lisas vallavanem.

Esiliigas kaasa lööval meeskonnal usutakse olevat kõrgliiga potentsiaali. "Unistused, mis ei ole väga kauged. Võib-olla on võimalik tuua tagasi aasta või kahe-kolme pärast ka meistriliigasse Valga Käval. Milles asi on? Praegu ikkagi teist meistriliiga võistkonda, ma mõtlen jalgpallis, korvpallis, ei paista, kus oleks veel ka oma kodulinna esindatus nii suur. Tribüün tuleb täis Kävali kodumängudel ja see on väga vajalik asi," lisas vallavanem.

Kodused meistrivõistlused algavad juba teisipäeval.