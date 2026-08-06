Noorte käsipallikoondis kaotas alagrupiturniiril ka Kreekale

Eesti U-18 koondis alustas Skopjes turniiri kaotustega Hollandile ning Luksemburgile. Neljapäeval läks Henri Sillaste, Heldur Sepa ja Marko Koksi juhendatav meeskond alagrupiturniiri viimases kohtumises kaks eelmist mängu võitnud Kreekaga.

Sarnaselt eelmisele kohtumisele ei saanud Eesti kuidagi oma mootorit mängu alguses käima ning esimese poolajaks keskpaigaks suudeti visata vaid kolm väravat. Perioodi lõpuks eestlased siiski ärkasid ning Timo Roomere kolme järjestikuse tabamuse toel vähendati vahe poolajaks 10:13 peale.

Teist poolaega alustasid siiski taas paremini vastased ning Karanikolopoulose väravate abil võeti 47. minutiks 20:14 eduseis. Eesti poisid ei olnud veel viimast sõna öelnud. Järgneva kaheksa minuti jooksul tehti 6:1 vahespurt ja jõuti vastastest vaid ühe värava kaugusele. Viimaste minutite põnevuslahingus tunnistati siiski vastaste paremust ja vannuti lõpuks 22:24 alla.

"Täna oli mängus rohkem emotsiooni ja võitlust," võttis kohtumise kokku Timo Roomere. "Rünnakul suutsime paremini oma olukorrad ära realiseerida. Kaitses seisime mees-mehe kõrval ning aitasime teineteist. Kokkuvõttes, vaadates Kreeka eelnevaid tulemusi, siis võib öelda, et tegime täna senise parima esituse."

Eesti poolelt viskas mängu parimaks valitud Roomere kümnest viskest lausa üheksa väravat. Sander Slivin, Joseph Laaniste, Karl Sebastian Aamer ja Gregor Jaanus lisasid kaks tabamust. Eestlased lõpetasid alagrupiturniiril neljandal kohal ning mängivad nüüd kohtadele 5 - 8. Järgmine kohtumine on laupäeval Läti vastu.

U-18 mängud Championship I turniiril Põhja-Makedoonias: (mängud on nähtavad EHFTV kaudu)

03.08 17.30 (Eesti aja järgi) Holland - Eesti 27:17 (14:8)

04.08 17:30 (Eesti aja järgi) Luksemburg - Eesti 32:26 (15:9)

06.08 17:30 (Eesti aja järgi) Eesti - Kreeka 22:24 (10:13)

08.08 13:00 (Eesti aja järgi) Läti - Eesti

U-18 koondise koosseis:

Eke Varusk, Gabriel Haabma (mõlemad Põlva Käsipalliklubi), Marten Vihvelin, Oliver Kollo, Alfred Kaimer, Karl Sebastian Aamer, Gregor Jaanus, Harald Aas, Ian Molotov, Roger Pajur

(kõik Spordiklubi Viimsi HC), Joseph Laaniste, Sander Slivin, Daniel Adamberg (kõik Spordiklubi HC Tallas), Timo Roomere, Tom Simion Treiman (mõlemad Spordiklubi Kehra käsipall), Maru Reinup (Käsipalliklubi Viljandi HC)

Peatreener Henri Sillaste, treenerid Heldur Sepp, Marko Koks, füsioterapeut Allar Lamp