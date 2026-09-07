Musting: vaatame, kas õnnestub kõiki tiitleid kaitsta, aga see on väga keeruline

Eelmisel hooajal nii Eesti meistritiitli, karika, Balti liiga kui ka superkarika võitnud Põlva Serviti jätkab sarnase koosseisuga. Esimest trofeed suudeti juba kaitsta, kui kahe päeva eest alistati superkarika kohtumises Viljandi meeskond. Sügise põhieesmärgiks on esineda hästi eurosarjas.

"Seal võimalikult hästi edeneda ja alles siis tulevad Eesti karikavõistlused," lausus peatreener Kalmer Musting ERR-ile. "Võtame neid nagu järk-järgult. Üldiselt meil klubi ja võistkond on ambitsioonikad. Vaatame, kas õnnestub kõiki tiitleid kaitsta, aga see on väga keeruline."

Põlva Serviti saab euromängudeks veel valmistuda, kuid Tallinna Mistra alustab oma euroteekonda juba sel nädalavahetusel, kui minnakse vastamisi Kosovo klubiga. Kahe hooaja vahel on hõbedane meeskond koosseisu täiendatud.

"Esmakordselt on meie meeskonnas Soome koondise väravavaht Mikael Mäkelä," teatas juhendaja Jüri Lepp. "Oleme toonud noormängijaid ja suur osa eelmise aasta tuumikust on alles. Ma usun, et meeskond on rohkem kokkumänginud kui eelnevatel aastatel."

"Tahame edeneda võimalikult kaugele. Esimeses ringis vastane on Kosovost ja mängime Kalevi hallis laupäeval ja pühapäeval kell kaks. Meil õnnestus saada vastaste kodumäng endale."

Viljandist lahkus välismaale nende üks põhimehi Hendrik Koks, kuid just Mistra ridadest naasid tagasi Karl Roosna ja Rasmus Ots. Koondise mängumehed annavad mullusele meistrivõistluste pronksi meeskonnale palju juurde.

"Kindlasti kvaliteet, neil on mõlemal kogemust hästi palju ja Karl on aastaid mänginud välismaal ning mõlemad on Eesti koondist esindanud pikka aega," jäi Viljandi HC/Leonhard Weissi peatreener Marko Koks rahule. "Samas on nad meie kasvandikud ja tunnevad teisi mängijaid juba. Ma arvan, et koostöö ja noortele eeskujuks olemine, sellest on hästi palju kasu."

Naiste käsipallis alustab esimest korda lisaks kodusele meistriliigale ka Eesti-Läti naiste ühisliiga, kus osaleb neli naiskonda Eestist ja neli Lätist.