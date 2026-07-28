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U-18 käsipallikoondis jätkab ettevalmistust kohtumistega Läti vastu

Käsipall
Eesti U-18 käsipallikoondis
Eesti U-18 käsipallikoondis Autor/allikas: Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Eesti U-18 noormeeste käsipallikoondisel on seljataga kaks treeninglaagrit Põlvas ning nüüd jätkatakse ettevalmistust EHF Championship I 2026 turniiriks, mis toimub Põhja-Makedoonias Skopjes kahe sõpruskohtumisega Läti eakaaslaste meeskonna vastu.

Eelmise aasta novembri esimestel päevadel Leedus EM-valikturniiril alagrupis Tšehhi, Leedu ja Iisraeli järel neljandana lõpetanud U-18 koondis jätkab oma teekonda Championship tasemel, mis on noorte käsipalli süsteemis tugevuselt teine turniiri Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri järel.

Kuigi koondise koosseisust on mõned liidrid puudu, siis on koondise treeneri Heldur Sepa sõnul teised poisid tublisti tööd teinud: "Kui esimesel kogunemisel oli kõvasti roostet näha, siis nüüdseks oleme samm-sammult paremaks läinud ning palliga juba sõbraks saanud. Keskendume põhiliselt koostöö parandamisele nii kaitses kui ka rünnakul."

"Kedagi eraldi välja tooma ei hakkaks," vastas Sepp küsimusele, kas keegi on ka eriti silma jäänud. "Kõik poisid on ilusti oma füüsise eest hoolt kandnud ning nuriseda selle kohapealt ei ole. Kuigi Kermo Saksing ja Aron Sepp on koosseisust puudu, siis need mehed, kes on kohal, on oma ülesannetega hakkama saanud."

2.–10. augustini Skopjes peetaval Championship I turniiril on Eesti vastasteks alagrupis Kreeka, Holland ja Luksemburg.

Enne finaalturniiri kohtub U-18 meeskond veel kahel korral Läti koondisega. "Riias on suurim eesmärk saada enne turniiri päris mängukogemust," sõnas järgmisest hooajast Viimsi meistriliiga meeskonna treeneri kohale asuv Sepp. "Loodetavasti tulevad tasavägised võitlused, kus kõik mehed saavad vajalikku mänguaega ning saame trennis tehtud asjad päris situatsioonides läbi proovida."

U-18 koondise mängijad:

Eke Varusk, Gabriel Haabma (mõlemad Põlva Käsipalliklubi), Marten Vihvelin, Oliver Kollo, Alfred Kaimer, Karl Sebastian Aamer, Gregor Jaanus, Harald Aas, Ian Molotov, Roger Pajur (kõik Spordiklubi Viimsi HC), Joseph Laaniste, Sander Slivin, Daniel Adamberg (kõik Spordiklubi HC Tallas), Timo Roomere, Tom Simion Treiman (mõlemad Spordiklubi Kehra käsipall), Maru Reinup (Käsipalliklubi Viljandi HC)

Peatreener Henri Sillaste, treenerid Heldur Sepp, Marko Koks, füsioterapeut Allar Lamp

Toimetaja: Maarja Värv

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