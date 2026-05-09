Musting: Põlva Serviti edu aluseks on järjepidev töö

Põlva kogukonnas on käsipall väga populaarne, seda näitas ka finaalseeria kolmandaks mänguks saali tulnud rahva hulk. Kokkuvõttes 20. korda Eesti meistriks tulnud Serviti meeskond võitis lisaks veel ka Balti liiga, Eesti karika ja superkarika.

Peatreener Kalmer Mustingu sõnul on edu saladuseks järjepidev töö. "Saladus on ikka see, et meil on oma kogukonna, Põlva kasvandikud. Meil on siin kolm-neli mängijat, kes on mujalt," ütles käsipalli suurkuju ERR-ile. "Okei, meil on seltskond vahetunud, nooremad mängijad tulnud, kellest on ka saanud juba sellised küpsed mängijad, aga see on meie edu. Kogu see Põlva käsipall ja järjepidevus on edu alus."

11 järjestikust eesti meistritiitlit võitnud Serviti näeb siiski, et koduses liigas on konkurente tiitli peale mitmeid. "See võib täiesti reaalne olla, et konkurents on tugev. Balti liigas me oleme siin nüüd kahel aastal järjest võitnud, aga on ju olnud pikk mõõnaperiood, kus me oleme olnud erinevatel kohtadel, nii teistel kui kolmandatel kohtadel," rääkis Musting.

"Eesti liigas on ka läbi ajaloo nii palju võistkondi, kes tahavad meilt tiitlit ära võtta. Nüüd on Mistra kõige kõvem konkurent, aga varem oli Viljandi, HC Tallinn, Kehra. Neid kohti on veel olnud. Aga ma võin saladuskatte all öelda, et meil on uueks hooajaks päris hea tiim koos," lisas peatreener.

Mistra meeskonna saagiks jäi sel hooajal Eesti meistrivõistluste hõbe ning Balti liiga pronks. Servitit näevad nad kui karmi konkurenti, kelle võitmiseks peab veel trenni tegema.

"Serviti on füüsiliselt väga tugev tiim ja hästi komplekteeritud, mängivad väga hästi kokku," ütles Mistra mängujuht Arno Vare. "Nad on küll praegu väga tugevad ja olnud tugevad juba pikka aega, aga kõik on võimalik. Kui kõvasti trenni teha, siis ma arvan, et võimalus on olemas."