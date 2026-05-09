X!

Musting: Põlva Serviti edu aluseks on järjepidev töö

Käsipall
Foto: ERR
Käsipall

Eesti käsipallimaastikul jätkub Põlva Serviti valitsusaeg, kui Lõuna-Eesti meeskond alistas reedel kolmandat korda Mistra, seekord tulemusega 31:20 ning krooniti 11. järjestikust korda meistriks.

Põlva kogukonnas on käsipall väga populaarne, seda näitas ka finaalseeria kolmandaks mänguks saali tulnud rahva hulk. Kokkuvõttes 20. korda Eesti meistriks tulnud Serviti meeskond võitis lisaks veel ka Balti liiga, Eesti karika ja superkarika.

Peatreener Kalmer Mustingu sõnul on edu saladuseks järjepidev töö. "Saladus on ikka see, et meil on oma kogukonna, Põlva kasvandikud. Meil on siin kolm-neli mängijat, kes on mujalt," ütles käsipalli suurkuju ERR-ile. "Okei, meil on seltskond vahetunud, nooremad mängijad tulnud, kellest on ka saanud juba sellised küpsed mängijad, aga see on meie edu. Kogu see Põlva käsipall ja järjepidevus on edu alus."

11 järjestikust eesti meistritiitlit võitnud Serviti näeb siiski, et koduses liigas on konkurente tiitli peale mitmeid. "See võib täiesti reaalne olla, et konkurents on tugev. Balti liigas me oleme siin nüüd kahel aastal järjest võitnud, aga on ju olnud pikk mõõnaperiood, kus me oleme olnud erinevatel kohtadel, nii teistel kui kolmandatel kohtadel," rääkis Musting.

"Eesti liigas on ka läbi ajaloo nii palju võistkondi, kes tahavad meilt tiitlit ära võtta. Nüüd on Mistra kõige kõvem konkurent, aga varem oli Viljandi, HC Tallinn, Kehra. Neid kohti on veel olnud. Aga ma võin saladuskatte all öelda, et meil on uueks hooajaks päris hea tiim koos," lisas peatreener.

Mistra meeskonna saagiks jäi sel hooajal Eesti meistrivõistluste hõbe ning Balti liiga pronks. Servitit näevad nad kui karmi konkurenti, kelle võitmiseks peab veel trenni tegema.

"Serviti on füüsiliselt väga tugev tiim ja hästi komplekteeritud, mängivad väga hästi kokku," ütles Mistra mängujuht Arno Vare. "Nad on küll praegu väga tugevad ja olnud tugevad juba pikka aega, aga kõik on võimalik. Kui kõvasti trenni teha, siis ma arvan, et võimalus on olemas."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

käsipalliuudised

09.05

Musting: Põlva Serviti edu aluseks on järjepidev töö

08.05

Serviti kapten: klubi teeb väga kõva tööd, et seda punti koos hoida

08.05

Põlva Serviti krooniti 11. korda järjest Eesti käsipallimeistriks

07.05

Viljandi võitis viimase sekundi viskest pronksmedali

05.05

Serviti tegi finaalseeria teises mängus asjad selgeks avapoolajal

04.05

Kehra ei lubanud Viljandile pronkse kaela riputada

03.05

Mistra naiskond tahab arenemiseks rohkem rahvusvahelisi mänge

03.05

Mistra lõpetas Balti mere liiga võiduga

03.05

Mistra naiskond pidi Balti mere liigas kaotusega leppima

02.05

Serviti astus esimese sammu meistritiitli suunas

01.05

Viljandi tuli käsipalli pronksiseeria avamängus välja suurest kaotusseisust

01.05

Käsipalli meistriliigas algavad kohamängud

01.05

Jaanimaa tuli kinniste uste taga Liibüa meistriks

28.04

Mistra võitis otsustava mängu ja pääses käsipallifinaali

26.04

Mistra alistas Viljandi ning viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

multimeedia

sport.err.ee uudised

09.05

Musting: Põlva Serviti edu aluseks on järjepidev töö

09.05

Murdmaajooksu Eesti meistriteks tulid Šalkauskas ja Maasik

09.05

ETV spordisaade, 9. mai

09.05

Ilver kiitis pärnakaid: nad tulid parketti närima!

09.05

Maratonijooksu ja emadust tasakaalustav Bell: kõik on minuti pealt paigas Uuendatud

09.05

Ogier läheb otsustavale päevale suure eduga, Virves lõpetas päeva võiduga Uuendatud

09.05

Poolfinaalseeria pingelises otsustavas mängus jäi peale Tartu Ülikool

09.05

Rooba koduklubi jõudis Soome meistritiitlist võidu kaugusele

09.05

Esireket Sabalenka pidi Roomas rumeenlanna paremust tunnistama

09.05

Täismängu teinud Shein ja Fredrikstad jäid napilt viigipunktist ilma

09.05

Esinumber Levadia jätkas võidukalt, Vaprus alistas Transi Uuendatud

09.05

Kuressaare linnajooksul võidutsesid Nurme ja Kula

09.05

Uruguaylane teenis pingelisel Giro etapil ajaloolise võidu, Mihkels 98.

09.05

Blasi sai Vueltal karjääri suurima võidu, Ebras katkestas tiimi soovil

09.05

Alex Reimann saavutas Spa ringrajal esikoha

loetumad

09.05

Ford kinnitas läbirääkimisi Verstappeniga

09.05

Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

09.05

Maratonijooksu ja emadust tasakaalustav Bell: kõik on minuti pealt paigas Uuendatud

07.05

Kõlvart: kriis tekkis, sest sporti juhtis keegi, kel puudus arusaam, mis on tippsport

09.05

Lisell Jäätma võitis MK-etapil kulla ja tuli koos vennaga pronksile Uuendatud

09.05

Poolfinaalseeria pingelises otsustavas mängus jäi peale Tartu Ülikool

08.05

Žalgiris viis mängu lisaajale, kuid finaalturniirile jõudis tiitlikaitsja

09.05

Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

09.05

Rooba koduklubi kaotas rekordiliselt pika finaalmängu

08.05

Ogier kerkis Fourmaux' ebaõnne järel Portugalis liidriks, vahed väikesed

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo