Noorte käsipallikoondis lõpetas rahvusvahelise turniiri viienda kohaga

Eesti noortekoondis alustas turniiri kolme järjestikuse kaotusega, kuid võttis laupäeval esimese võidu Läti üle ning jätkas pühapäeval võitlust viienda koha peale. Vastaseks oli Holland, kellele jäädi alla turniiri esimeses kohtumises.

Kui laupäeval ütles treener Marko Koks pärast mängu, et eestlaslikult on lõpuks vedama saadud, siis pühapäevase mängu esimene veerand tõestas seda taaskord. Roger Pajuri kolme värava toel läksid Eesti poisid 14. minutiks 8:2 ette. Eesti jätkas mängu domineerimist ning Gabriel Haabmaa tabamuse järel mindi vaheajale 14:8 eduseisus.

Teise perioodi alguses vajutas Eesti gaasipedaali veel rohkem põhja ning Oliver Kollo värava järel juhiti 43. minutil juba 21:12. Eestlased domineerisid rünnakustatistikas, kus 55-protsendilise efektiivsusega edestati hollandlasi pea poole võrra. Holland mängu lõpus lähemale ei jõudnud ning lõpuks võttis Eesti kindla 28:18 võidu.

"Võistluste algus oli meie jaoks raske, kohanemine kiire ja füüsilise mänguga oli paras peavalu," alustas peatreener Henri Sillaste turniiri kokkuvõtet. "Nägime siiski treenerite tiimiga suurt vaeva, tegime korralikud videoanalüüsid, pikad ja põhjalikud ning usume, et poistele oli nendest kasu. Seejärel tundusid asjad paranevat. Rõõmu teeb see, et tiim arenes turniiri jooksul märgatavalt."

Mängus Hollandiga olid Eesti koondise resultatiivseimad Timo Roomere nelja, Roger Pajur, Joseph Laaniste, Ian Molotov ja Gabriel Haabma kolme ning Gregor Jaanus, Karl

Sebastian Aamer, mängu parimaks valitud Sander Slivin, Daniel Adamber ja Harald Aas kahe tabamusega. Vastaste eest said Kick Vlek ja Hendrik Geskes kirja neli väravat.

"Kaitses koostöö paranes, rünnakul tekkis teatud rahu ja asjad hakkasid seejärel paremini välja tulema. Võtsime kohamängudest maksimumi välja," jätkas Sillaste. "Lõpuks omavahel naljatledes tõdesime, et turniir lõppes meie jaoks lihtsalt liiga vara."