U-18 käsipallikoondis jäi ka teises alagrupimängus võiduta

Avamängus Hollandile 17:27 kaotanud Eesti ei saanud ka seekord mängu alguses hoogu sisse. Gregor Jaanuse kolm tabamust hoidsid eestlasi esialgu mängus, kuid 20. minutiks oli Luksemburg kasvatanud edu 9:4 peale. Poolaja lõpuks suurenes vahe kuuele väravale ning vaheajale mindi Eesti 9:15 kaotusseisus.

Teisel poolajal õnnestus Eesti rünnakul paremini tegutseda, kuid vastastele lähemale enam ei jõutud. 45. minutil vähendas Roger Pajur vahe kaheksale väravale (16:24), ent lõpuvileks vormistas Jaanus lõppseisuks 26:32.

Eesti resultatiivseim oli Gregor Jaanus kuue väravaga. Roger Pajur ja Ian Molotov lisasid kumbki viis tabamust, Daniel Adamberg ja Timo Roomere viskasid neli ning Karl Sebastian Aamer kaks väravat.

"Ei suutnud täna kokkulepitud asjadest kinni pidada. Kuigi lõpus lisasime veidikene tempot, siis oli selleks hetkeks juba liiga hilja. Ega viimase 10 minutiga mängu ei võida, kui vahe on suureks kärisenud. Parandada on igatahes palju," sõnas Eesti mängija Tom Simion Treiman pärast kohtumist.

Eesti lõpetab alagrupiturniiri neljapäeval, kui kohtub Kreekaga. Seni on Eesti kaotanud Hollandile 17:27 ja Luksemburgile 26:32.