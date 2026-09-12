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Mistra teenis eurosarjas suure võidu

Käsipall
Foto: Ken Mürk/ERR
Käsipall

Mistra käsipallimeeskond alustas eurosarja mänge suureskoorilise võiduga Kalevi Spordihallis.

Eesti meistrivõistlustel eelmisel hooajal hõbemedali võitnud Mistra alistas EHF European Cupi esimese ringi avamängus Kosovo klubi Vellaznimi 39:18. Vahe kärises suureks juba esimesel poolajal, mis lõppes tulemusega 18:6.

Pühapäeval samuti Kalevi spordihallis toimuv korduskohtumine on Mistra jaoks seega edasipääsu vormistamine. Teise Eesti klubina sarjas osalev Põlva Serviti alustab võistlemist teisest ringist.

Toimetaja: Henrik Laever

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