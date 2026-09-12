Mistra teenis eurosarjas suure võidu
Mistra käsipallimeeskond alustas eurosarja mänge suureskoorilise võiduga Kalevi Spordihallis.
Eesti meistrivõistlustel eelmisel hooajal hõbemedali võitnud Mistra alistas EHF European Cupi esimese ringi avamängus Kosovo klubi Vellaznimi 39:18. Vahe kärises suureks juba esimesel poolajal, mis lõppes tulemusega 18:6.
Pühapäeval samuti Kalevi spordihallis toimuv korduskohtumine on Mistra jaoks seega edasipääsu vormistamine. Teise Eesti klubina sarjas osalev Põlva Serviti alustab võistlemist teisest ringist.
Toimetaja: Henrik Laever