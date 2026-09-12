Mistra teenis eurosarjas suure võidu

Pühapäeval samuti Kalevi spordihallis toimuv korduskohtumine on Mistra jaoks seega edasipääsu vormistamine. Teise Eesti klubina sarjas osalev Põlva Serviti alustab võistlemist teisest ringist.

Eesti meistrivõistlustel eelmisel hooajal hõbemedali võitnud Mistra alistas EHF European Cupi esimese ringi avamängus Kosovo klubi Vellaznimi 39:18. Vahe kärises suureks juba esimesel poolajal, mis lõppes tulemusega 18:6.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: