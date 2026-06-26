X!

Mölder ja Tamm pääsesid Poolas finaali

Tennis
Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Tennis

Eesti tennisistid Markus Mölder ja Kristjan Tamm jätkavad oma võidukat hoogu ning mängivad laupäeval Poolas Rzeszowis toimuval ITF-i paarismänguturniiril finaalis.

Mölder ja Tamm suutsid avasetis 4:4 viigiseisul murda ning vormistasid järgmise geimiga ka võidu. Teises setis jäid eestlased 0:2 kaotusseisu, aga jõudsid seejärel viigini. 3:3 viigiseisust võitsid Mölder ja Tamm kolm geimi järjest ning realiseerisid 6:4, 6:3 võiduga koha finaalis.

Kaks nädalat tagasi Vaasas võidutsenud Mölder ja Tamm said Poola turniiriks teise asetuse ning lähevad finaalis vastamisi tšehhide Patrik Homola ja Jan Hrazdiliga.

Eesti naiste esireket Elena Malõgina langes koos paarilise Ivana Sebestovaga Gdanskis toimuval turniiril konkurentsist, kui poolfinaalis tuli tunnistada Zhibek Kulambayeva ja Amarissa Kiara Tothi paremust tulemusega 6:4, 6:3.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

21:41

Mölder ja Tamm pääsesid Poolas finaali

25.06

Mölder ja Tamm jõudsid Poolas poolfinaali

25.06

Malõgina pääses Poolas paarismängus kindla võiduga poolfinaali

25.06

Malõgina loovutas paarilisega veerandfinaalis vaid kaks geimi

25.06

Ojakäär alistas Claremontis neljanda asetusega serblase

24.06

Neel pidi paarilisega veerandfinaalis kaotusega leppima

24.06

Mölder alustas Poolas võidukalt, duelli Tammega siiski ei tule

24.06

Joonekohtunike süsteemi rike peatas Wimbledoni kvalifikatsioonimängud

23.06

Carol Plakk pääses jälle põhiturniirile

23.06

Neel jõudis WTA turniiril veerandfinaali

22.06

Endine Wimbledoni meister sai pika võistluskeelu

22.06

Lajal ja Glinka pidid Wimbledoni kvalifikatsioonis kaotusega leppima

22.06

Serena Williams osaleb Wimbledoni slämmiturniiril

21.06

Lajal ja Glinka said teada oma esimesed vastased Wimbledonis

20.06

Värske slämmivõitja Zverev jäi taas Fritzi vastu hätta

multimeedia

sport.err.ee uudised

22:37

VAATA OTSE | Dembele lõi Norrale poole tunniga kübaratriki Uuendatud

22:26

ETV spordisaade, 26. juuni

22:03

Kotsar: nagu näha, on vaja veel tööd teha

21:59

Vaprusele piisas kodupubliku ees ühest väravast Uuendatud

21:41

Mölder ja Tamm pääsesid Poolas finaali

21:09

Vaaks: tähtis on see, et suutsime kodupubliku ees võita

20:29

Eesti korvpallikoondis alistas kodupubliku ees Läti kümne punktiga Uuendatud

20:22

Ussõk loovutas oma tiitlivööd: viimane tants on veel teha

19:36

Eesti neljapaat pääses Luzerni MK-etapil poolfinaali

18:48

Lõuna-Eesti ralli stardirivi avavad Elfyn Evans ja Scott Martin

18:14

Virves teeb Kreekas head tempot, Jürgenson pidi varakult katkestama

17:37

Eesti U-15 jalgpallurid osalevad esmakordselt toimuval MM-festivalil

17:03

Aron tegi Austria vabatreeningul tagasihoidlikuma tulemuse

16:29

Eestlased NBA-s: tuttavad näod, katki jäänud unistus ja unustatud nimi

15:39

WNBA karistas Caitlin Clarki kõri piirkonda löönud mängijat mängukeeluga

15:00

Eesti iluvõimlemisrühm saavutas Pekingi MK-etapil kaks viiendat kohta

14:29

Prantsuse politsei soovib kuumalaine tõttu Pariisi Teemantliiga tühistamist

13:55

Shein võib jätkata karjääri Portsmouthis

13:24

Tänavusel MM-il sündis uus väravarekord

12:53

1500 meetri täht Muir seab sihi 5000 meetrile

loetumad

01:02

Elevandiluurannik ja Ecuador pääsesid 32 parema hulka Uuendatud

25.06

Prantsusmaal uppus kuumalaine eest jahutust otsinud tippjalgpallur

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

25.06

ERR MM-il: väikeriik Curacao rõõmustab nii omasid kui teisi

06:00

Jaapani ja Rootsi viik viis mõlemad edasi

22:37

VAATA OTSE | Dembele lõi Norrale poole tunniga kübaratriki Uuendatud

07:07

Austraalia saavutas D-alagrupis USA järel teise koha

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

20:29

Eesti korvpallikoondis alistas kodupubliku ees Läti kümne punktiga Uuendatud

13:24

Tänavusel MM-il sündis uus väravarekord

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo