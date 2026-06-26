Mölder ja Tamm pääsesid Poolas finaali

Eesti tennisistid Markus Mölder ja Kristjan Tamm jätkavad oma võidukat hoogu ning mängivad laupäeval Poolas Rzeszowis toimuval ITF-i paarismänguturniiril finaalis.

Mölder ja Tamm suutsid avasetis 4:4 viigiseisul murda ning vormistasid järgmise geimiga ka võidu. Teises setis jäid eestlased 0:2 kaotusseisu, aga jõudsid seejärel viigini. 3:3 viigiseisust võitsid Mölder ja Tamm kolm geimi järjest ning realiseerisid 6:4, 6:3 võiduga koha finaalis.

Kaks nädalat tagasi Vaasas võidutsenud Mölder ja Tamm said Poola turniiriks teise asetuse ning lähevad finaalis vastamisi tšehhide Patrik Homola ja Jan Hrazdiliga.

Eesti naiste esireket Elena Malõgina langes koos paarilise Ivana Sebestovaga Gdanskis toimuval turniiril konkurentsist, kui poolfinaalis tuli tunnistada Zhibek Kulambayeva ja Amarissa Kiara Tothi paremust tulemusega 6:4, 6:3.