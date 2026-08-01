Ogier tegi Soomes karmi avarii ning viidi koos kaardilugejaga haiglasse

Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) sattus Soome MM-rallil koledasse õnnetusse ning pidi ralli katkestama. Nii Ogier kui ka kaardilugeja Julien Ingrassia tulid ise autost välja, misjärel viidi mõlemad haiglasse.

Reedese võistluspäeva lõpuks konkurentide ees enam kui 15-sekundilise edu ehitanud Ogier jätkas ka laupäeval soliidselt, kuid lubas 13. katse lõpuks Elfyn Evansi 11,6 sekundi kaugusele. Evansit tabas seejärel aga ebaõnn, kui waleslane sõitis autoga teelt välja ning rullus üle katuse. MM-sarja üldliider sai küll tõsiselt kahjustada saanud autoga jätkata, aga kaotas enam kui kaks minutit ning langes kõrgest mängust. Lätlane Martinš Sesks pidi aga 14. katsel katkestama, kui sõitis suurel kiirusel teelt välja.

Ogier jätkas võrdlemisi kindlal esikohal, kuid kaotas 17. katsel auto üle kontrolli ning sõitis suurel kiirusel teelt välja ja puude vahele. Toyota võistkond teatas ühismeedias, et nii Ogier kui ka üle pika aja taas kaarti lugenud Ingrassia said ise autost välja ning mõlema mehega peaks suures pildis kõik kombes olema, aga nad viidi uuringuteks haiglasse.

Sebastien Ogier' ja Julien Ingrassia auto Autor/allikas: Instagram/@marekonthestage

Soome ralli 17. kiiruskatse katkestati, Ogier' edu Sami Pajari (Toyota) ees oli enne seda 20,9 sekundit. Kolmandal kohal oli tiimikaaslane Oliver Solberg (+1.03,1). WRC2 arvestuses jätkasid liidritena Robert Virves ja Jakko Viilo (Škoda), kelle lähim konkurent Roope Korhonen (Toyota) sattus 13. katsel avariisse ja pidi katkestama. Eestlaste edu lähima konkurendi ees oli enne 17. katset pea 25 sekundit.

Reedel suurepärast tempot näidanud Patrick Enok (Škoda) tegi laupäevase võistluspäeva avakatsel avarii ning pidi neljandalt kohalt katkestama. Jaspar Vaher (Toyota; +1.17,4) ja Romet Jürgenson (M-Sport Ford; +1.26,3) jätkavad esiviies.

Laupäeval peetakse veel kolm kiiruskatset, neist viimane algab kell 19.15.