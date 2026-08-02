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Ogier andis pärast rasket avariid hea uudise: tunneme end hästi

Autoralli
Sebastien Ogier' ja Julien Ingrassia auto
Sebastien Ogier' ja Julien Ingrassia auto Autor/allikas: Instagram/@marekonthestage
Autoralli

Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier kinnitas pärast Soome MM-rallil toimunud rasket avariid, et nii tema kui ka kaardilugeja Julien Ingrassia tunnevad end hästi. Ettevaatusabinõuna jäävad nad siiski ööseks haiglasse jälgimisele.

"Kahjuks sõitsime täna 17. kiiruskatsel teelt välja. Nii mina kui ka Julien viidi haiglasse uuringutele ning jääme pärast tugevat kokkupõrget ööseks jälgimisele. Mõlemad tunneme end hästi ja see on kõige tähtsam," kirjutas Ogier.

Prantslane tõdes, et sellist nädalavahetuse lõppu nad ei lootnud, eriti arvestades, et seni oli ralli kulgenud nende jaoks edukalt.

"Kõige olulisem on aga see, et pääsesime tervelt. Suur aitäh meeskonnale, kes ehitas nii tugeva auto. Samuti tahan tänada Julieni, kes hoolitses kohe pärast avariid minu eest ning andis mu perele teada, et minuga on kõik korras," kirjutas ta.

Ogier lisas, et nüüd võtavad nad aega puhkamiseks ja taastumiseks, et võimalikult kiiresti taas täies jõus tagasi olla. Ühtlasi tänas ta kõiki toetavate sõnumite eest ning soovis edu Toyota tiimikaaslastele Soome ralli viimasel võistluspäeval.

Ogier sõitis laupäeval Soome MM-ralli 17. kiiruskatsel suurel kiirusel teelt välja ja oli sunnitud ralli katkestama. Toyota teatas vahetult pärast avariid, et nii Ogier kui ka Ingrassia pääsesid autost omal jõul välja ning haiglasse viidi nad ettevaatusabinõuna täiendavatele uuringutele.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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