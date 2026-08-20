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Ogier' kaardilugeja avarii järel tehtud plaanist: tahtsime uuesti proovida

Autoralli
Sebastien Ogier ja Julien Ingrassia
Sebastien Ogier ja Julien Ingrassia Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/IPA Sport
Autoralli

Sebastien Ogier ja Julien Ingrassia olid Soome rallil neli kiiruskatset enne lõppu võidule väga lähedal, kuid nende võistlus lõppes ränga avariiga. Ometi ei mõelnud nad järgmisel hommikul võistluse katkestamisele, vaid sellele, kuidas uuesti rajale saada.

Sebastien Ogier' ja tema kaardilugeja Julien Ingrassia õnnetusest Soome rallil on nüüdseks möödas paar nädalat. Soome ralli jäi Ingrassia jaoks ühekordseks ettevõtmiseks – Ogier kutsus appi oma pikaaegse ja usaldusväärse kaardilugeja pärast seda, kui Vincent Landais loobus isiklikel põhjustel Kesk-Soome kiirel kruusarallil osalemisest.

Ogier' ja Ingrassia taasühinemine oleks peaaegu lõppenud võiduga. Neli kiiruskatset enne lõppu oli Prantsusmaa staaridel Sami Pajari ees 21-sekundiline edu.

Västilä kiiruskatsel sõitis nende Toyota aga suurel kiirusel rajalt välja ning paiskus metsa.

Õnnetusest pääsesid mõlemad ilma suuremate vigastusteta. Ogier sai küll põrutuse ja kaotas pärast autost väljumist hetkeks teadvuse, kuid veetis öö haiglas ja seejärel said mõlemad koju naasta.

Kui otsus oleks jäänud Ogier' ja Ingrassia teha, oleksid nad juba ralli viimasel päeval taas võistlustulle asunud.

"Juba järgmisel hommikul helistasime üksteisele. Kell kuus hommikul tundsin mina tema hääles ja ka tema minu hääles viha selle pärast, et me ei saanud tööd lõpuni viia," rääkis Ingrassia DirtFishile.

"Sisuliselt oli meil mõte helistada insenerile, lasta auto taas sõidukorda seada ja uuesti proovida. See on võitlusvaim, mis on suurepärane. See tähendab, et me ei lasknud sel ürgsel hirmul endasse püsima jääda."

Siiski tunnistas Ingrassia, et olukord oli hirmutav.

"Kui sõidad sellisel kiirusel vastu puid – Soomes, keset metsa –, siis ma ei taha valetada. Mõtlesin küll. et võin seekord surma saada või väga rängalt viga saada," lisas ta.

Soome ralli lõppes lõpuks Toyota soomlasest tähe Sami Pajari võiduga.

Toimetaja: Lisette Holst

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