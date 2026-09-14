Kaks väravat löönud Yamal aitas Barcelona viienda järjestikuse võiduni

Viiest mängust viis võitu saanud Barcelona on liigatabelis esikohal, teine on seni ühe mängu kaotanud Madridi Real.

Skoori avas juba viiendal minutil 19-aastane Xavi Espart, seejärel lõi kaks väravat samuti 19-aastane Lamine Yamal ning lõppseisu vormistas kolmandal lisaminutil Karim Adeyemi. Levante eest skoorisid mängu lõpus Ivan Romero ja Roger Brugue.

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