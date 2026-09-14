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Kaks väravat löönud Yamal aitas Barcelona viienda järjestikuse võiduni

Jalgpall
Lamine Yamal
Lamine Yamal Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Tiitlikaitsja Barcelona teenis Hispaania jalgpalli kõrgliigas viienda järjestikuse võidu, alistades võõrsil 4:2 Levante.

Skoori avas juba viiendal minutil 19-aastane Xavi Espart, seejärel lõi kaks väravat samuti 19-aastane Lamine Yamal ning lõppseisu vormistas kolmandal lisaminutil Karim Adeyemi. Levante eest skoorisid mängu lõpus Ivan Romero ja Roger Brugue.

Viiest mängust viis võitu saanud Barcelona on liigatabelis esikohal, teine on seni ühe mängu kaotanud Madridi Real.

Tulemused:

Celta Vigo – Malaga 1:1
Levante – Barcelona 2:4
Getafe – Deportivo A Coruna 1:1
Real Sociedad – Madridi Atletico 0:3

Toimetaja: Maarja Värv

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