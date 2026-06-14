Eesti tennisepaar krooniti Soomes turniirivõitjaks

Kristjan Tamm ja Markus Mölder võitsid Soomes peetud Vaasa M15 tenniseturniiri paarismängu, alistades finaalis esimesena asetatud Soome-Saksamaa duo Vesa Ahti ja Tom Zeuchi 6:4, 4:6, 10:6.

Tasavägises avasetis juhtis Eesti paar 2:0, kuid vastased jõudsid viigini. Seisul 4:4 murdsid Tamm ja Mölder vastaste servi ning vormistasid seejärel oma pallingugeimi võiduga seti enda kasuks.

Teises setis püsis samuti seis viigis 4:4, kuid seekord kuulusid kaks viimast geimi Ahtile ja Zeuchile. Mõlemad geimid otsustati punktiga seisult 40:40 ning kohtumine läks otsustavasse kiiresse lõppmängu.

Matši saatuse otsustanud tie-break'is kulges mäng punkt-punktis seisuni 6:6. Seejärel võitsid Tamm ja Mölder neli järjestikust punkti ning kindlustasid turniirivõidu.

Tamme jaoks oli tegemist karjääri seitsmenda ITF-i turniirivõiduga ning neljanda paarismängutiitliga. Mölder teenis oma kolmanda ITF-i turniirivõidu ja teise paarismängus. Seejuures oli Tammele tegu esimese paarismängutiitliga koos eestlasest partneriga.

Mölder jätkab seejuures edukat suve. Pärast USA üliõpilasmeistrivõistlustelt naasmist on ta võitnud juba kaks turniiri. Kolm nädalat tagasi triumfeeris ta üksikmängus Egiptuses Hurghadas.