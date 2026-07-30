Katsuta oli Soome ralli testikatsel kiireim, Virves kümnes

Autoralli MM-hooaeg jätkub sel nädalal Soomes, kus stardis on ka viis Eesti ekipaaži. Neljapäeva hommikul peetud 4,12-kilomeetrise Ruuhimäki testikatse kiireim oli Toyota sõitja Takamoto Katsuta.

Jaapanlane parandas oma tulemust kõigil kolmel läbimisel. Esmalt läbis ta katse ajaga 2.16,3, seejärel 2.12,5 ning viimasel katsel peatus kell 2.11,7 peal, millega kindlustas testikatse võidu.

Teist kohta jagasid Adrien Fourmaux (Hyundai) ja Oliver Solberg (Toyota), kes said kirja identse aja 2.12,6. Katsuta edestas neid 0,9 sekundiga.

Ka Fourmaux suutis igal läbimisel tempot tõsta, samal ajal kui Solberg parandas oma avakatse aega koguni 3,3 sekundiga.

MM-sarja üldliider Elfyn Evans oli neljas, kaotades meeskonnakaaslasele Katsutale 1,7 sekundiga. Koduteedel kihutav Sami Pajari lõpetas testikatse viiendana, jäädes Evansist omakorda kahe kümnendiksekundi kaugusele. Kuuenda aja sõitis välja Thierry Neuville (Hyundai).

Robert Virves (Škoda), kes piirdus ühe katsega, lõpetas testikatse oma võistlusklassis kümnenda ajaga ning kaotas Teemu Suninenile 2,4 sekundiga. Romet Jürgenson (Ford) sõitis välja 11. aja (+2,5).

Soome ralli esimene kiiruskatse sõidetakse neljapäeva õhtul Harju publikukatsel.