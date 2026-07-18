Aleks Lesk: Joosep on küllalt rahulik, liiga palju ei rahmelda

Esimest korda puutus Nõgene Rally2 autoga kokku kahe aasta eest Saaremaa rallil ja siis päris sinasõbraks ei saadudki. "Too hetk see oli kindlasti üle ootuste igas võtmes," meenutas ta intervjuus ERR-ile. "Võrreldes Rally3-ga."

"Ise arvasin, et ei ole nii suur vahe, aga ikkagi oli üllatavalt suur ja ega meil võistlus lõpuks ei õnnestunud, sest ei suutnudki ära harjuda selle autoga. Eelmine aasta enne Estoniat saime õige tunde kätte."

Rally Estonia testikatsel sai tema kõrval istuda ERR-i reporter Hanna Hinsberg, aga muidu täidab kaardilugeja kohtuseid Aleks Lesk. "Joosep on küllaltki rahulik," iseloomustas viimane Nõgese sõitjaprofiili. "Ütleme, et ajab oma asja ja võrreldes mõne teise sõitjaga, kellega ma koos sõitnud olen, siis ma ütleks, et rahulik jah. Mõtleb läbi, mis ta teeb ja liiga palju ei rahmelda."

"Eks minu ülesanne on põhimõtteliselt jälgida seda, et me õigel ajal õiges kohas oleksime. Ja kogu seda suhtlust tiimiga ajada. Tegelikult kogu aeg töö käib hommikust peale, Joosepil on üks ülesanne - tema sõidab. Minu töö hakkab siis sellest pihta, et ma ütlen talle hommikul, mis kell ta ärkama peab kuni selleni palju ta sööma peab, poolnaljaga öeldes."

Nõgene ütleb, et Rally2 auto sobib Rally Estonia teedele väga hästi. "Siia ma ütleks, et Rally2 sobib nagu valatult. Kiired teed, aga samas on pidamist väga palju ja auto saab põhimõtteliselt kogu oma maksimumpotentsiaali ära kasutada võrreldes mõne aeglasema ralliga."

Vaata ka videost, kuidas Hanna Hinsberg kaardilugeja rollis hakkama sai!