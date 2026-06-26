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Lõuna-Eesti ralli stardirivi avavad Elfyn Evans ja Scott Martin

Autoralli
Elfyn Evans
Elfyn Evans Autor/allikas: Toyota GAZOO Racing
Autoralli

3. ja 4. juulil jätkuvad Terminal autoralli Eesti meistrivõistlused Võrumaal Lõuna-Eesti ralliga, 24. korda toimuvale rallile registreerus kokku 83 võistluspaari nii Eestist kui ka välismaalt.

Eesti meistrivõistluste hooaja neljanda etapi stardirivi avavad autoralli MM-sarja liidrid Elfyn Evans / Scott Martin, kes olid viimati Haanja teedel stardis aastal 2020, kui nad sarnaselt tänavuse aastaga olid valmistumas Rally Estoniaks.  Kui möödunud korral olid britid Lõuna-Eesti rallil stardis Toyota Yaris WRC autoga, siis sel korral Toyota GR Yaris Rally1 autoga, teatas Eesti Autospordi Liit.

"Võistlejate nimekiri on huvitav ja uhke ning koos eestlastega on esindatud 11 riiki. MM-liidri Elfyn Evansi ja Toyota taas osalemine Lõuna-Eesti rallil on äärmiselt positiivne ja suur tunnustus korraldajale," ütles võistluse juht Gabriel Müürsepp. "See, et võrreldes eelmise aastaga on ligi 20 võistluspaari rohkem näitab, et Lõuna-Eesti ralli vastu huvi on ja kindlasti tuleb kiita ka noori ja julgeid, kes tulevad sprintralli formaati sõitma."

EMV2 arvestuses on Võrumaa teedele startimas üheksa Rally2 autodega võistlevat ekipaaži, kellest esimesena saavad numbri all 1 rajale Joosep Ralf Nõgene / Aleks Lesk (Toyota GR Yaris Rally2).

"See on ainult hea, et stardinimekirjas on palju kogenud ja tugevaid konkurente. Kuigi võtame seda võistlust Rally Estoniaks valmistumisena, siis on hea, kui tekib ka reaalne võistlusmoment," ütles Nõgene. "Meie stardipositsioon kindlasti mõjutab meie sooritust, kuid õnneks on ka teine läbimine, mis annab hea võimaluse võrrelda, kuidas Hankook rehvid peavad nii lahtise kui puhta pinnase peal. Lisaks saame tagasisidet ka auto seade osas, kas see on universaalne ja saab sõita nii lahtise kui puhta peal või peab palju muudatusi tegema. Kindlasti tuleb hea kogemus, mis mööda külge maha ei jookse."

Ralli saab avalöögi 3. juulil kell 16.30, kui Võru keskväljakult stardib ralliautode paraadsõit, millele järgneb Võru linnapea Urmas Tali tervituskõne ja võistluse ametlik avamine. Esimene võistlusauto saab Võru keskväljakult stardi kell 18.00 ja finišipoodiumile sõidab esimene võistlusauto 4. juulil kell 15.30. Võistlejaid on kahe võistluspäeva jooksul ees ootamas kümme lisakatset kogupikkusega 88,44 kilomeetrit. Võistlusraja kogupikkuseks on 296,57 km. Hooldusala ja poodium asuvad ka sel korral Võru keskväljakul ning võistluskeskuseks on Võru Gümnaasium.

Rõuge ja Võru valla teedel sõidetav võistlus on hooaja neljandaks etapiks klassidele EMV absoluut – EMV8, EMV Lada, EMV GAZ, GAZ Open ja Estonian Junior Challenge. Lisaks on Võrumaal stardis ka Eesti noorteralli meistrivõistluste, sprintralli Eesti karikavõistluste võistlejad ja Läti autoralli meistrivõistluste viiendal etapil osalejad.

Pealtvaatajatele on kiiruskatsed on tasulised ja külastajatel tuleb soetada pääse hinnaga 25€, mis kehtib kõikidel katsetel. Pileti saab soetada eelmüügist Piletitasku veebilehelt ja lisakatsetele viivatelt ligipääsuteedelt. Ratastoolis rallisõpradele ja kuni 12. aastastele lastele sissepääs tasuta.

Loe pikemalt Eesti Autospordi Liidu kodulehelt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

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