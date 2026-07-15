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Tartu maraton saab maamärgi

Suusatamine
1. Tartu Maraton
1. Tartu Maraton Autor/allikas: Eesti Spordimuuseum
Suusatamine

Tartu linnavalitsus kinnitas Tartu maratoni maamärgi ehitushanke ja monumendi avamine on kavandatud 2027. aasta Tartu maratoniks.

Kunstnik Kärt Marani loodud maamärk hakkab tähistama esimese Tartu maratoni stardipaika. 1960. aastal anti maratoni start jäätunud Emajõelt ja valgusinstallatsioon joonistab pimedal ajal Emajõele esimese maratoni stardijoone.

Installatsiooni loomiseks paigaldatakse jõkke püstine metallist sammas, mille sees paiknevad stardijoont projitseerivad valgustid. Samba küljele paigutatakse lühike Tartu maratoni ajalugu tutvustav tekst ning fotod esimesest maratonist.

Tartu linnavalitsus kuulutas maamärgi projekteerimise, valmistamise ja paigaldamise riigihanke, mille võitis OÜ Vennad Ehitus. Esimese Tartu maratoni stardijoont meenutava teose maksumus on 50 700 eurot. Ehitustööd peaksid lõppema käesoleva aasta jooksul ja maamärk avatakse 2027. aasta talvel.

Maamärk sünnib Klubi Tartu Maraton ja Tartu linnavalitsuse koostöös ning projekti rahastamisse panustasid korjanduse kaudu ka paljud Eesti inimesed.

Toimetaja: Siim Boikov

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