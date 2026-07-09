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Mark Lajal kaotas Newportis avaringis

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: ATP Challenger Tour/Instagram
Tennis

Eesti tennisist Mark Lajal (ATP 164.) piirdus Ameerika Ühendriikides Newportis toimuval ATP Challenger 125 taseme muruväljakuturniiril põhitabeli avaringiga.

Lajal jäi alla temast vaid viis kohta kõrgemal asuvale briti mängijale Jacob Fearnleyle 5:7, 6:3, 1:6. Kohtumine kestis kaks tundi ja 23 minutit.

Esimeses setis oli mõlemal probleeme oma servi hoidmisega. Fearnley kaotas selle kolmel ja Lajal koguni neljal korral. Oma kuuest servigeimist võitis ta vaid kaks.

Teisel murdis eestlane korra vastase pallingu ja sellest piisa, aga kolmandas jäi lausa 0:5 taha. Sealt enam tagasitulekut polnud ja järgmisesse ringi jõudis Fearnley.

Newportis sai vaid ühe ringi kirja ka Daniil Glinka (ATP 168.). Tema läks kokku seitsmendana asetatud hiinlase Bu Yunchaoketega (ATP 107.) ja kaotas 4:6, 4:6.

Toimetaja: Siim Boikov

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