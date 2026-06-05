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Lajal alistas kodupubliku soosiku ja jõudis veerandfinaali

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: SCANPIX/PSNEWZ/SIPA
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal jätkas Birminghami ATP Challenger 125 taseme muruturniiril võidukalt, alistades Suurbritannia tennisisti Harry Wendelkeni 6:4, 6:1 ning kindlustades koha veerandfinaalis.

Maailma edetabelis 157. kohal paiknev Lajal kontrollis kohtumist algusest lõpuni. Eestlane lõi matši jooksul kümme ässa ning tegi vaid ühe topeltvea, samal ajal kui Wendelkeni arvele kogunes kaks topeltviga ja mitte ühtegi ässa.

Lajal oli parem ka servil, võites 69 protsenti esimese ja 61 protsenti teise servi punktidest. Murdevõimalusi teenis eestlane üheksa, millest realiseeris neli. Wendelken kasutas ära vaid ühe oma kolmest murdepallist.

Kokku võitis Lajal kohtumises 62 punkti vastase 44 vastu ning kaheksa oma servigeimi kümnest. Teises setis võitis eestlane järjest viis geimi, murdes sellega lõplikult briti vastupanu.

Avaringis alistas Lajal šveitslase Leandro Riedi. Reedel kohtub kell 15.30 Lajal hiinalase Bu Yunchaoketega.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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