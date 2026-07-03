Chris Froome kinnitas: karjäär on läbi

Mullu suvel rängalt kukkunud Froome pole seejärel võistlustel osalenud. Prantsusmaal treeningul õnnetusse sattunud sportlasel murdusid selle käigus roided, kops langes sisse ja lisaks tuvastati ka selgroomurd.

"Kahjuks oli eelmisel suvel see kukkumine," meenutas Froome väljaandele The Athletic. "Ma ei tahtnud, et see nii lõppeks. Aga juba siis teadsin, et asi on läbi." Kui Froome'ilt küsiti täpsustust, kas tema karjäär on läbi, vastas britt jaatavalt.

Praeguseks 41-aastane Froome võitis karjääri jooksul neli korda Tour de France'i (2013, 2015, 2016, 2017), korra Giro d'Italia (2018) ja kaks korda Vuelta (2011, 2017).

Pärast 2022. aastat pole ta enam suurtuuridel osalenud, aga teatas tunamullu, et tema unistus on korra veel Tour de France'il sadulasse istuda. 2025. aasta Araabia Ühendemiraatide velotuuril murdis ta aga rangluu ja jäi valikust välja. Hilisem ränk õnnestus Prantsusmaal osutus aga karjääri osas saatuslikuks.

Suurtuuride kõrval ka mitmeid mitmepäevasõite võitnud Froome sai ka kaks olümpiapronksi: 2012. aastal ja 2016. aastal temposõidus. Lisaks tuli temposõidu pronks 2017. aasta MM-ilt.