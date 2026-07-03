X!

Chris Froome kinnitas: karjäär on läbi

Jalgrattasport
Chris Froome
Chris Froome Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgrattasport

Mitmeid suurtuure võitnud briti jalgrattakuulsus Chris Froome teatas ametlikult karjääri lõpetamisest.

Mullu suvel rängalt kukkunud Froome pole seejärel võistlustel osalenud. Prantsusmaal treeningul õnnetusse sattunud sportlasel murdusid selle käigus roided, kops langes sisse ja lisaks tuvastati ka selgroomurd.

"Kahjuks oli eelmisel suvel see kukkumine," meenutas Froome väljaandele The Athletic. "Ma ei tahtnud, et see nii lõppeks. Aga juba siis teadsin, et asi on läbi." Kui Froome'ilt küsiti täpsustust, kas tema karjäär on läbi, vastas britt jaatavalt.

Praeguseks 41-aastane Froome võitis karjääri jooksul neli korda Tour de France'i (2013, 2015, 2016, 2017), korra Giro d'Italia (2018) ja kaks korda Vuelta (2011, 2017).

Pärast 2022. aastat pole ta enam suurtuuridel osalenud, aga teatas tunamullu, et tema unistus on korra veel Tour de France'il sadulasse istuda. 2025. aasta Araabia Ühendemiraatide velotuuril murdis ta aga rangluu ja jäi valikust välja. Hilisem ränk õnnestus Prantsusmaal osutus aga karjääri osas saatuslikuks.

Suurtuuride kõrval ka mitmeid mitmepäevasõite võitnud Froome sai ka kaks olümpiapronksi: 2012. aastal ja 2016. aastal temposõidus. Lisaks tuli temposõidu pronks 2017. aasta MM-ilt.

Toimetaja: Siim Boikov

jalgrattauudised

09:53

Chris Froome kinnitas: karjäär on läbi

01.07

Pogacar läheb jahtima rekordilist viiendat Tour de France'i tiitlit

30.06

Herlen Kajo sõitis end Ungaris poodiumile

29.06

Meier sõitis Portugali karikasarja etapil tõusvas joones

29.06

Rait Ratasepa sõit läbi Euroopa kujunes oodatust keerulisemaks

29.06

Palmiste pälvis BMX-krossi EM-il hõbemedali

28.06

Leedulane vedas Eesti ratturid Balti MV-l nelikvõiduni, kuld Pajurile

28.06

Greete Steinburg tegi Itaalia maastikutuuril võimsa tagasituleku

27.06

Eesti ratturid tegid Balti meistrivõistlustel puhta töö

26.06

Mullune Tour de France'i neljas ei osale tänavusel velotuuril

22.06

Suppi teenis Belgias soolovõidu

22.06

Lõuna-Euroopa kuumalaine muutis Meieri jaoks koduse võistluse raskeks

22.06

Janika Lõiv võistleb MK-etappidel tõusvas joones

22.06

Rait Ärm võitis velotuuri Poolas

20.06

Taaramäe plaani nurjanud Ragilo: tundub, et töö on vilja kandnud

20.06

Eraldistardist sõidus tulid Eesti meistriteks Ragilo ja Sander

20.06

Rait Ärm avas Poolas hooaja võiduarve

19.06

Mihkels sai Prantsusmaal nelja kadunud kodara kiuste teise koha

18.06

Sloveenia jalgrattatäht kukkus rängalt ja murdis lõualuu

18.06

Pogacar andis Touri eel 70-kilomeetrise rünnakuga tormihoiatuse

sport.err.ee uudised

12:39

Nõmme Kalju tugevnes Portugali ründajaga

12:21

Man City tegi rekordilise ostu

11:32

Inglismaal pikendati seoses jalgpalliga pubide lahtiolekuaegu

11:01

Rakveres sündis teivashüppe Eesti noorterekord

10:31

U-18 EEVZA-l jäi Eesti noorte laeks veerandfinaal

10:16

Horvaatia peatreener: see oli väga halb kohtunikutöö

09:53

Chris Froome kinnitas: karjäär on läbi

09:30

TÄNA OTSE | Austraalia ja Egiptus jahivad ajaloolist edasipääsu

09:25

Pippi Lotta Enok tõmbas hooajale varakult joone alla

08:45

TÄNA OTSE | Meeste korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Sloveeniat

08:03

Eesti käsipallinoored said Lätilt revanši

07:57

Šveitsile piisas võiduks kahest väravast

06:25

Ronaldo aitas väravaga Portugali kaheksandikfinaali

00:00

Hispaania sai veenva võidu Austria üle Uuendatud

02.07

MM-sarja liider Elfyn Evans valmistub Haanja teedel Rally Estoniaks

02.07

Rõbakina sai kindla võidu, Anisimova nägi vaeva

02.07

Flora noppis Saaremaal rutiinse võidu Uuendatud

02.07

Henrik Ojamaa ei näinud, kust Inglismaa Kane'ita võinuks need väravad saada

02.07

Rannula: peame olema kaitses stabiilsemad Uuendatud

02.07

ETV spordisaade, 2. juuli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo