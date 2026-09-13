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Werro pani võimsale hooajal kuldse punkti, 100 meetris sündis hooaja tippmark

Kergejõustik
Audrey Werro
Audrey Werro Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Kergejõustik

Šveitsi keskmaajooksja Audrey Werro võitis Budapestis toimuval ultimate meistrivõistlustel naiste 800 meetri jooksu, jättes seljataha konkurendid Keely Hodgkinsoni ja Femke Broeders-Boli.

Tänavu kõigi aegade kolmanda aja jooksnud ja Euroopa meistriks kroonitud Werro lõpetas hooaja võidukal noodil, finišeerides ajaga 1.55,88. Britt Hodgkinson lõpetas teise (1.56,26) ja hollandlanna Broeders-Bol kolmandana (1.56,74).

"Ma olen lihtsalt õnnelik kõige üle, mida olen saavutanud ja ka tänase jooksu üle," lausus šveitslanna, kes pole kaotanud tänavu ühtki võistlust. "See on päris hull, kuid samal ajal midagi, mille nimel olen tööd teinud ja nüüd saan tasu."

Meeste 100 meetri jooksu võitis oma hooaja tippmargiga 9,85 ameeriklane Kenny Bednarek. Kolme hulka mahtusid ka Oblique Seville (Jamaica; 9,90) ja Ronnie Baker (USA; 9,93). Naiste samal ajal jooksis ameeriklanna Melissa Jefferson-Wooden maailma hooaja tippmargi 10,62. Kolme hulka mahtusid ka Julien Alfred (St. Lucia; 10,74) ja Sha'Carri Richardson (USA; 10,76).

Meeste 400 meetri jooksus püstitas Collen Kebinatshipi Botswana rekordi 43,39 ja võitis kindlalt. Teisena lõpetas Rai Benjamin (USA; 44,15) ja kolmandana Jereem Richards (Trinidad ja Tobago; 44,23). Naiste 400 meetris jõudsid kolme hulka Marileidy Paulino (Dominikaani Vabariik; 49,07), Henriette Jäger (Norra; 49,28) ja Nickisha Pryce (Jamaica; 49,56).

Naiste 1500 meetris õnnestus esikoht napsata poolatar Klaudia Kazimierskal (3.57,55), kes edestas 17 sajandikuga britt Georgia Hunter Belli. Kolmandaks tuli ameeriklanna Nikki Hiltz (3.58,16).

Tänavu neljandat korda Euroopa meistriks kroonitud kreeklane Miltiadis Tentoglou võitis kaugushüppe 8.35-ga, kuigi bulgaarlane Bozhidar Saraboyukov sai viimases voorus kirja vaid sentimeeter lühema õhulennu. Kolmandaks tuli ka mitmevõistlejana kuulsust kogunud Simon Ehammer (Šveits; 8.07).

Naiste teivashüppes ületasid ameeriklannad Sandi Morris ja Hana Moll 4.90. Kuna Morris suutis seda teisel ja Moll kolmandal üritusel, siis oli ka järjestus vastav. Kolmandaks tuli viis sentimeetrit vähem jaksanud šveistlanna Angelica Moser.

Jaapani odaviskaja Haruka Kitaguchi püstitas rahvusrekordiks 68 meetrit ja 92 sentimeetrit, mis tõi ka esikoha. Teise kohaga pidi leppima Yan Ziyi (Hiina; 68.05), pjedestaalile mahtus ka Colombia odaviskaja Flor Ruiz (64.84).

Toimetaja: Siim Boikov

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