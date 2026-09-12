Hein tõrjus Werderi viigimängus penalti

Werder kohtus laupäeval kolmandas voorus võõrsil Kölniga. Kodumeeskonnal avanes juba 8. minutil võimalus penaltipunktilt juhtima minna, aga Hein arvas Thijs Dallinga löögi suuna ära ja tõrjus palli üle otsajoone.

Paraku läks Köln kolm minutit hiljem siiski juhtima, kui Werderi kaitsja valesöödust alanud võimaluse realiseeris väravaks Linton Maina. Werderi õnneks tõi Niclas Füllkrugi tabamus 69. minutil tabloole viigi. Rohkem väravaid ei sündinud ning kohtumine lõppes 1:1.

Werderil on kolme mängu järel kirjas neli punkti, millega asetsetakse hetkel üheksandal positsioonil. Avavoorus kaotati Freiburgile 1:4 ja teises voorus saadi 3:1 jagu RB Leipzigist.

Laupäevaste mängude järel jätkavad täiseduga Freiburg ja Dortmundi Borussia, kes alistasid vastavalt Mönchengladbachi (5:0) ja Paderborni (3:0). Pühapäeval võib Freiburgi ja Dortmundiga liituda Elversberg, kuid selleks peab möödunud hooaja esiliiga hõbemedalist jagu saama Müncheni Bayernist.

Teised tulemused:

Augsburg - Leverkusen 2:2

Hoffenheim - Stuttgart 2:1

Mainz - Eintracht 1:3

Union - Schalke 1:3