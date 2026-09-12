X!

Tallinna poolmaratonil näidati aegade kiireimat minekut

Kergejõustik
Vincent Kiptoo
Vincent Kiptoo Autor/allikas: Iiris-Simona Rao
Kergejõustik

Sel nädalal toimuva Tallinna Maratoni poolmaratoni distantsil teenisid nii meeste kui ka naiste konkurentsis esikohad Keenia jooksjad, kes püstitasid ühtlasi võistluste rekordid.

Laupäeval hommikul kell 9 Falgi teelt Pika Hermanni jalamilt startinud rohkem kui viie tuhande osavõtjaga 21,1 kilomeetri pikkuse poolmaratoni neli kiiremat olid keenlased. Esmakordselt joosti Eestis poolmaratoni distantsi ühest tunnist kiiremini.

Võitis Vincent Kiptoo uue kõrgeklassilise võistluse rekordi 59 minuti ja 48 sekundiga, teine oli Johana Erot (1:00.51), kolmandaks tuli Enos Kipruto Saat (1:01.22), jättes neljandaks Edwin Kiprop Kiptoo (1:01.49). Viies oli kiireim Eesti jooksja Leonid Latsepov ajaga 1:04.20.

Naiste poolmaratonis said kaksikvõidu samuti Keenia jooksjad. Võitjaks tuli üldarvestuses kõrgel seitsmendal kohal finišeerinud Regina Wambui Ndungu, kes püstitas samuti uue silmapaistva Tallinna poolmaratoni rekordi 1:07.35, teisena lõpetas Winsam Jerono (1:10.29) ning kolmandana finišeeris marokolanna Soukaina Atanane (1:11.24).

Neljandaks tuli Ronja Hofstetter Šveitsist (1:14.36) ja viiendaks Lene Nylund Norrast (1:22.51). Eestlannadest oli kiireim kuuendana lõpetanud Pille Hinn (1:23.02).

Eesti suurima rahvaspordisündmuse võistlusprogramm jätkub kell 14 startiva kümne kilomeetri pikkuse Tallinna Sügisjooksuga ja kulmineerub pühapäeva hommikul kell 9 maratonidistantsiga.

Toimetaja: Siim Boikov

Kergejõustiku uudised

11:04

Tallinna poolmaratonil näidati aegade kiireimat minekut

09:28

Duplantis alistas uuel tiitlivõistlusel Karalise, esikoht ka Ingebrigtsenile

11.09

Favoriidi staatuses Nurme: plaan on väga kindel, tulin pealinna valitsema

10.09

Kergejõustikuliit ei algata Taivo Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust

06.09

Hussar kaitses Pärnus tiitlit: varsti lõpetan, aga veel on palju sees!

06.09

Karotamm: Värnik ei olevat normaalne, aga tippsportlane ei saagi normaalne olla

05.09

Jamaica kuulitõukeäss kerkis kõigi aegade edetabelis neljandaks

05.09

Noah Lyles kuulutas hooaja lõppenuks

04.09

Duplantis loobus soojendusel Teemantliiga finaaletapist

03.09

Kaugushüppe olümpiavõitja pääses hirmutavast avariist suuremate traumadeta

02.09

Warholm loobus Teemantliiga finaaletapist: nad ei teinud tugevat pakkumist

02.09

Kahe silla jooks toob Pärnusse Eesti pikamaajooksu tipud

02.09

Oktoobris jõuab kinodesse dokumentaalfilm odaviskaja Magnus Kirdist

02.09

Pommiohu tõttu Narvas ära jäänud poolmaratoni EMV toimub Tartus

01.09

Eesti veteransprinterid tulid USA ja Kanada ees maailmameistriks

31.08

Roman Fosti oli Sydney maratonil kiireim eestlane

31.08

Maardu linnajooksu võitsid Karel ja Liis Grete Hussar

31.08

Bruus oli Saksamaal kümnes, Patterson alistas Magutšihhi

29.08

Ülemiste järve jooksu võitsid Latsepov ja Bell

28.08

Dopingukahtluse alla sattunud Euroopa meister Ansah läheb kohtusse

sport.err.ee uudised

14:01

Vetkal lõi hooaja kolmanda värava, ent taas ei piisanud sellest võiduks

13:36

Juhtimist uuendanud Eesti kelgusport seab sihi 2030. aasta olümpiatsüklile

13:06

Eesti saalihoki järelkasv võitis koduse MM-valikturniiri

12:19

Evenepoel võitis MM-i eel olulise ühepäevasõidu

11:35

Läti võrkpallurid said EM-il esimese kaotuse

11:04

Tallinna poolmaratonil näidati aegade kiireimat minekut

10:32

VIDEO | Jürgensoni ralli Tšiilis lõpetas korralik mats

09:28

Duplantis alistas uuel tiitlivõistlusel Karalise, esikoht ka Ingebrigtsenile

09:01

TÄNA OTSE | Kas Hispaania saab MM-i poolfinaalis USA-le vastu?

08:36

Virves hoiab Tšiilis oma klassi teist kohta

08:16

Zverev murdis kolmandat slämmiturniiri järjest finaali

00:14

Cretu: teadsime, et tuleb raske mäng, Eesti võitles lõpuni

11.09

Saaremaa: rahvalt saadud energia küttis mind üles

11.09

Lõhmus: teise geimi lõpus hakkasime ise lollusi tegema

11.09

Rikberg: oli karm võitlus, üldjoontes olen meestega rahul

11.09

Teppan: me ei pea hetkel liiga kurvad olema

11.09

Eesti 3x3 korvpallurid kaotasid EM-il mõlemad alagrupimängud Uuendatud

11.09

Petrõkina rõõmustas kodupublikut suurepärase lühikavaga

11.09

Eesti pidi EM-il tasavägises mängus Serbia paremust tunnistama Uuendatud

11.09

Favoriidi staatuses Nurme: plaan on väga kindel, tulin pealinna valitsema

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo