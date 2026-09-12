Tallinna poolmaratonil näidati aegade kiireimat minekut
Sel nädalal toimuva Tallinna Maratoni poolmaratoni distantsil teenisid nii meeste kui ka naiste konkurentsis esikohad Keenia jooksjad, kes püstitasid ühtlasi võistluste rekordid.
Laupäeval hommikul kell 9 Falgi teelt Pika Hermanni jalamilt startinud rohkem kui viie tuhande osavõtjaga 21,1 kilomeetri pikkuse poolmaratoni neli kiiremat olid keenlased. Esmakordselt joosti Eestis poolmaratoni distantsi ühest tunnist kiiremini.
Võitis Vincent Kiptoo uue kõrgeklassilise võistluse rekordi 59 minuti ja 48 sekundiga, teine oli Johana Erot (1:00.51), kolmandaks tuli Enos Kipruto Saat (1:01.22), jättes neljandaks Edwin Kiprop Kiptoo (1:01.49). Viies oli kiireim Eesti jooksja Leonid Latsepov ajaga 1:04.20.
Naiste poolmaratonis said kaksikvõidu samuti Keenia jooksjad. Võitjaks tuli üldarvestuses kõrgel seitsmendal kohal finišeerinud Regina Wambui Ndungu, kes püstitas samuti uue silmapaistva Tallinna poolmaratoni rekordi 1:07.35, teisena lõpetas Winsam Jerono (1:10.29) ning kolmandana finišeeris marokolanna Soukaina Atanane (1:11.24).
Neljandaks tuli Ronja Hofstetter Šveitsist (1:14.36) ja viiendaks Lene Nylund Norrast (1:22.51). Eestlannadest oli kiireim kuuendana lõpetanud Pille Hinn (1:23.02).
Eesti suurima rahvaspordisündmuse võistlusprogramm jätkub kell 14 startiva kümne kilomeetri pikkuse Tallinna Sügisjooksuga ja kulmineerub pühapäeva hommikul kell 9 maratonidistantsiga.
Toimetaja: Siim Boikov