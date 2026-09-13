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Armin Raag võitis rallikrossi Euroopa meistrivõistluste etapi

Autosport
Armin Raag
Armin Raag Autor/allikas: FIA
Autosport

Armin Raag võitis laupäeval rallikrossi Euroopa meistrivõistluste viienda etapi Portugalis Lousada rajal ning läheb viimasele etapile vastu klassi Euro RX5 klassi liidrina.

Eelsõitude järel oli liider Martin Juga (LifeLive TN11), kes võitis kolmest sõidust kaks ja oli ühes teine. Raag (P-Tech Estfighter 2) oli kolme eelsõidu kokkuvõttes kolmas: esimese ta võitis, kahes järgmises sai viienda koha. Marko Muru (P-Tech Estfighter 2) saavutas eelsõitude kokkuvõttes viienda koha, vahendab autosport.ee.

Oma poolfinaali Raag võitis, Muru oli kolmas ja Juga 0,001-sekundilise kaotusega talle neljas. Edasi finaali pääses kummagi poolfinaali kolm paremat. Juga kohaks eelviimasel etapil läks kirja seitsmes.

Finaalis ületas Raag finišijoone esimesena, järgnesid sakslane Bryan Neumeyer (Speedcar Wonder-R), prantslane Marin Le Jossec (Atome) ja Muru. "Tunne on suurepärane," sõnas Raag otseülekande finišijärgses intervjuus. "Kvalifikatsioon ei sujunud nii nagu ma soovinuks, kuid kokkuvõttes läks hästi, olen selle üle väga õnnelik. Olen võidu nimel palju töö teinud. Aga üks etapp on veel minna."

Raag on viie etapiga kogunud 129 punkti, Juga jätkab teisena 99 punktiga ja sakslane Tim Braumüller kolmandana 74 punktiga.

Klassis Euro RX4 oli Albert Ako Kokk (Renault Clio) pärast eelsõite prantslase Andrea Benezet' järel teine, kuid lõpetas finaali kuuenda kohaga. Võitis poolakas Filip Melon (Peugeot 208). Enne viimast etappi oli liider Benezet 102 punktiga, Kokk jätkab 59 punktiga viiendana.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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