Fery tegi suure tagasituleku ja jõudis esimest korda veerandfinaali

Tasavägiselt kulgenud avasetis kasutas Fery ära oma ainsa murdevõimaluse ning haaras eduseisu. Seejärel läks aga mängu kontroll Dimitrovile, kes mängis ründavamalt ja kindlamalt ning võitis järgmised kaks setti 6:3 ja 6:4. Neljandas setis oli bulgaarlane seisul 4:3 vaid ühe murde kaugusel matši lõpetamisest, kuid Fery pääses raskest olukorrast ning võitis järjest kolm geimi, viies kohtumise otsustavasse setti.

Viies sett kulges närviliselt ning võitjat selgitama pidanud kümnepunktilises tie-break'is juhtis Dimitrov 5:4, kuid tegi seejärel topeltvea ja eksis tähtsal eeskäelöögil. Fery kasutas vastase vääratused ära, tabas otsustavatel hetkedel julgelt jooni ning vormistas võidu tulemusega 10:7, kui Dimitrovi tagakäelöök lõpetuseks võrku lendas.

"Nädal tagasi oleksin olnud õnnelik juba paari võidu üle. Nüüd olen võitnud neli kohtumist ja jõudnud veerandfinaali. See on unistus," ütles Fery pärast kohtumist.

Maailma edetabelis 114. kohal paiknevast Feryst sai viies erikutse saanud meesmängija, kes on jõudnud Wimbledoni veerandfinaali. Samuti on Fery esimene Briti erikutsega mängija, kes on jõudnud suure slämmi turniiril veerandfinaali.

Veerandfinaalis kohtub Fery Flavio Cobolliga.