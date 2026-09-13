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Uuel ringrajal võidutses Kimi Antonelli

Vormelisport
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli Autor/allikas: SCANPIX / AP
Vormelisport

Esimest korda Madringi ringrajal toimunud vormel-1 MM-etapi võitis itaallane Kimi Antonelli (Mercedes), kes edestas Max Verstappenit (Red Bull; +4,351) ja Lando Norrist (McLaren; +5,089).

Parimalt stardikohalt teele läinud Norris suutis Antonelli esimese rünnaku tõrjuda ja jääda liidriks, kuid sündmuste käiku muutis Lance Strolli (Aston Martin) katkestamine 15. ringil, mis tähendas virtuaalset turvaautot.

Britt ei jõudnud enne rohelise lipu lehvimist boksis ära käia ja tema peatus kujunes planeeritust pikemaks, mistõttu naases rajale alles viiendana.

Vahepeal sõitis pikalt liidrikohal Charles Leclerc (Ferrari), kes pidi üheksa ringi enne lõppu siiski boksi pöörduma, mis aitas liidriks Antonelli, kes seda kohta enam ei loovutanud.

Norris üritas küll sõidu lõpuosas Verstappenit rünnata, aga hollandlane säilitas teise koha ning esikolmiku järel oli sunnitud neljanda kohaga leppima Leclerc (+29,116), kelle kannul lõpetas viiendana kaks boksipeatust teinud George Russell (Mercedes; +29,829).

Leclerci võistkonnakaaslane Lewis Hamilton läks teele teisest stardireast, aga oli sunnitud juba seitsmendal ringil piduriprobleemide tõttu boksi pöörduma ja katkestama.

Teise etapivõidu järjest teeninud Antonelli kasvatas punktisumma 292 peale ja edestab tiimikaaslast Russelli nüüd 81 silmaga. Järgneb pisut tihedam seltskond: Hamilton on kolmas (191), Norris neljas (186) ja Leclerc viies (167).

Vormel-1 MM-sari jätkub kahe nädala pärast Bakuu tänavarajal.

Toimetaja: Siim Boikov

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