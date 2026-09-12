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Tiidrek Nurme võitis kümnendat korda Tallinna Sügisjooksu

Kergejõustik
Tallinna Sügisjooksu võitja Tiidrek Nurme.
Tallinna Sügisjooksu võitja Tiidrek Nurme. Autor/allikas: Iiris-Simona Rao
Kergejõustik

Laupäeval toimunud Tallinna Sügisjooksu võitsid meestest Tiidrek Nurme ja naistest Minna Kelk.

Nurme läbis 10 kilomeetrit ajaga 30 minuti ja 35 sekundit ning tuli Sügisjooksu võitjaks ühtekokku kümnendat korda. Tema esimene triumf Sügisjooksul sündis 20 aastat tagasi, seejuures oli 40-aastane Nurme tänavu oma 2006. aasta võidutulemusest kolm sekundit kiirem. Teise koha pälvis Ronan Salmu 21CC triatloniklubist (31.44) ja kolmandaks Saksamaa jooksja Robin Schilff (31.53).

Naiste võitjaks tuli Minna Kelk Spordiklubist Kuldne Tervis ajaga 36 minutit ja 27 sekundit. Teise koha saavutas Kaisa Kukk (37.00) ja kolmanda koha saavutas Maria Veskla Sparta spordiklubist, kes läbis Tallinna Sügisjooksu raja 38 minuti ja 54 sekundiga.

Koos meie jooksuparemikuga startis 27. korda toimunud Sügisjooksule Toompea jalamilt 10 kilomeetrisele rajale tuhandeid harrastusjooksjaid ja -käijaid igast Eesti maakonnast.

Laupäeva õhtul kell 18.30 leiab viiekilomeetrisel rajal aset ka Nike Noortejooks. Swedbanki Tallinna Maratoni programm jätkub pühapäeva hommikul kell 9.00 Toompea jalamilt Falgi teelt startiva 42 kilomeetri ja 195 meetri pikkuse maratoniga, mille raames toimuvad ka Eesti meistrivõistlused.

Toimetaja: Henrik Laever

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