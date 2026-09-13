Lisell Jäätma kaotas Mehhiko MK-finaalis hilisemale võitjale

Kolmanda asetusega Jäätma läks loosi tahtel veerandfinaalis vastamisi ameeriklanna Alexis Ruiziga, kes läks duelli esialgu juhtima. Eestlanna võitles end aga duelli tagasi ning viis vastasseisu 143:143 viigiseisul ümberlaskmisesse. Mõlemad naised saatsid noole kümne lähedale, kuid Ruizile anti siiski napp võit ja ameeriklanna liikus edasi poolfinaali.

Poolfinaalis alistas Ruiz Sara Lopezi tulemusega 142:134, finaalis saavutas ameeriklanna Dafne Quintero üle 145:144 võidu ja sai sellega etapivõidu. Kolmanda koha sai Lopez, Jäätma jäi kaheksa naise konkurentsis seitsmendaks. Eestlanna sai hooaja esimesel etapil Mehhikos Pueblas teise koha ning võidutses Shanghais toimunud teisel etapil.

Meeste plokkvibu finaalvõistlusel võidutses austerlane Nico Wiener.