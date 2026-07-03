Sabalenka jätkas võidukalt ka Ostapenko vastu

Kahe võimsa löögimängija vastasseis kestis tund ja 32 minutit. Sabalenka kontrollis kohtumist suurema osa ajast, kuid pidi teises setis tõrjuma Ostapenko hilise tagasituleku, kui lätlanna vähendas 1:4 kaotusseisu.

Valgevenelanna edu võtmeks kujunes kindel serv. Sabalenka lõi üheksa ässa Ostapenko vastu ning võitis 71 protsenti esimese servi punktidest. Otsustavas geimis lõpetas ta kohtumise kahe järjestikuse tagastamata serviga.

Sabalenka jõudis sellega Wimbledonis neljandat korda karjääri jooksul teisele võistlusnädalale. Alates 2021. aasta Wimbledonist on ta pääsenud suure slämmi turniiridel vähemalt 16 parema hulka koguni 15 korral 15 osaletud turniirist.

Neljandas ringis ootab Sabalenkat ees Naomi Osaka, kes oli varem reedel kolmandas ringis parem Darja Kasatkinast. Omavahel kohtuvad Sabalenka ja Osaka viiendat ning tänavu juba neljandat korda.