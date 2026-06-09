Glinka sai ATP turniiri paarismängus võidu

Glinka mängib sel turniiril koos kreeklase Stefanos Sakellaridisega ning avaringis alistati sakslased Jakob Schnaitter ja Mark Wallner 6:7 (5:7), 6:4, 10:4. Seejuures oli vastastel turniiritabeli kolmas asetus.

Glinka ja Sakellaridis pääsesid paarismängu tabelisse, kuna Ben Shelton ja Tommy Paul loobusid viimase käevigastuse tõttu osalemast.