Glinka sai ATP turniiri paarismängus võidu
Eesti tennisemängija Daniil Glinka pääses Stuttgardis toimuval ATP turniiril paarismängus veerandfinaali.
Glinka mängib sel turniiril koos kreeklase Stefanos Sakellaridisega ning avaringis alistati sakslased Jakob Schnaitter ja Mark Wallner 6:7 (5:7), 6:4, 10:4. Seejuures oli vastastel turniiritabeli kolmas asetus.
Glinka ja Sakellaridis pääsesid paarismängu tabelisse, kuna Ben Shelton ja Tommy Paul loobusid viimase käevigastuse tõttu osalemast.
Toimetaja: Siim Boikov