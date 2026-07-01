Berrettini lõpetas Wawrinka Wimbledoni karjääri maratonmängus

Matteo Berrettini alistas teisipäeval Wimbledoni avaringis Stan Wawrinka 6:7 (7), 7:6 (16), 7:6 (7), 7:6 (5) ning lõpetas sellega šveitslase pika ja eduka karjääri Londoni muruväljakutel. Neli tundi ja 19 minutit kestnud kohtumises võideti kõik neli setti kiires lõppmängus

41-aastane Wawrinka, kes on teatanud, et lõpetab karjääri käesoleva hooaja järel, pakkus 1. väljaku publikule väärika lahkumisetenduse. Kolmekordne suure slämmi turniiride võitja võitis avaseti, kuid endine maailma kuues reket Berrettini suutis kolm järgmist setti enda kasuks kallutada. Kõik neli setti lahendati kiires lõppmängus.

Kohtumise võtmehetk oli teise seti tie-break'is, kus Berrettini päästis kuus settpalli ja võitis maratonliku lõppmängu 18:16.

"Ta on legend ja ta näitas seda ka täna. Uskumatu mängija ja uskumatu võitleja. Mäletan, kuidas 2014. aastal hiilisin juuniorina tema ja Roger Federeri mängu vaatama. On suur au mängida tema vastu Wimbledonis ning olen selle võimaluse eest väga tänulik," ütles Berrettini pärast kohtumist.

Berrettini oli siiski otsustavatel hetkedel kindlam. Itaallane võitis koguni 86 protsenti oma esimese servi punktidest (100/116) ning kasutas ära oma kogemused, et pingeline kohtumine lõpuni kontrolli all hoida.

2021. aastal Wimbledonis finaali jõudnud Berrettini kohtub teises ringis prantslase Arthur Filsiga.