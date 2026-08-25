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Wawrinka jättis USA lahtistega hüvasti: New York inspireeris mind

Tennis
Stan Wawrinka 2016. aastal
Stan Wawrinka 2016. aastal Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

2016. aastal USA lahtistel võidutsenud Stan Wawrinka lootis tänavu veel slämmiturniiril mängida, aga jäi wildcard'i kohast ilma. Tänavuse hooajaga oma suurepärasele karjäärile joone alla tõmbava šveitslase jaoks jäi seega Wimbledoni slämmiturniir viimaseks.

2016. aastal New Yorgis võidutsenud Wawrinka teatas eelmise aasta lõpus, et lõpetab tänavuse hooajaga oma karjääri ning 41-aastane šveitslane on saanud sel hooajal kõigile kolmele slämmiturniirile wildcard'i koha. USA lahtiste korraldajad otsustasid aga kümne aasta tagusele võitjale vabapääset mitte anda.

"Kui ma esmalt väikesest Šveitsi külast New Yorki jõudsin, tundus kõik minu jaoks liiga suur. See linn, müra, energia, publik ja tuled," kirjutas Wawrinka ühismeedias. "Aga iga järgneva aastaga sai New Yorgist minu üks lemmikkohti."

"See linn inspireeris mind, andis mulle tõuke. See tõi minus välja midagi sellist, mida vähesed teised kohad suutsid. Olen siin oma karjääri tugevamaid emotsioone tundnud. Need hilisõhtused lahingud, suurepärane atmosfäär, armastav publik. Need on mälestused, mis jäävad minuga igaveseks. Võit linnas, mis kunagi ei maga, jääb üheks minu elu tähtsaimaks hetkeks."

Wawrinka on üks väheseid mängijaid, kes suutis Novak Djokovici, Rafael Nadali ja Novak Djokovici valitsusaja jooksul slämmiturniire võita. Lisaks triumfile New Yorgis saavutas Wawrinka 2014. aastal võidu Austraalia ja aasta hiljem Prantsusmaa lahtistel.

Šveitslane jõudis sel aastal Austraalia lahtistel kolmandasse ringi, kuid pidi Pariisis ja Wimbledonis avaringis kaotusega leppima.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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