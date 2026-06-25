Mölder ja Tamm jõudsid Poolas poolfinaali

Kõigepealt pidas Mölder üksikmängu teise ringi kohtumise Norra tennisisti Leyton Riveraga (ATP 1144.), kes oli avaringis välja lülitanud Tamme. Mölder mängis hästi esimese seti alguses ja teise lõpus, aga kokkuvõttes sellest mõlema seti võitmiseks ei piisanud, kirjutab Tennisnet.ee.

Saatuslikuks sai kuuegeimiline mõõn, mis algas avaseti 5:2 eduseisult ja lõppes seisul 5:7, 0:1, kui Mölder sai vastase servil murde tagasi. Uus murre seisul 5:4 tõi setivõidu. Paraku läks Rivera otsustavas setis kohe ette ja võitis selle üsna kindlalt 6:2. Üldseis Mölderi poolt vaadatuna oli 5:7, 6:4, 2:6.

Üksikmäng kestis kolm tundi ja 22 minutit, kuid juba tunni aja pärast tuli Mölder väljakule paarismänguks, kus tema ja Tamme vastased olid poolakad Milosz Sroka ja Borys Zgola.

Esimene sett oli võimas: üheski geimis ei loovutanud Mölder - Tamm üle kahe punkti ja 6:0 seti võitsid nad punktidega 24:8. Teises setis mäng siiski võrdsustus ja lõpuks sai otsustavaks see, et Eesti paar võitis vastaste servil kaks korda otsustava punkti seisul 40:40. Kuna vahepeal olid ka poolakad ühe murde teinud, siis võidu toonud murre sündis seisul 5:5 ja nii võitsid Mölder - Tamm mängu 6:0, 7:5.

Poolfinaalis kohtuvad nad Saksamaa paariga Niklas Guttau - Noel Larwig.