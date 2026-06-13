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Mölder ja Tamm pääsesid Vaasas finaali

Tennis
Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Markus Mölder ja Kristjan Tamm pääsesid Soomes Vaasas toimuval M15 ITF-i tenniseturniiril finaali.

Mölder ja Tamm alistasid reedel poolfinaalis Soome paari Felix Alopeaus - Linus Lagerbohmi 2:6, 6:3, 10:6. Pärast õnnetut avasetti said eestlased murde kohe teise seti alguses ja hoidsid edu lõpuni. Uuesti jäädi tagaajaja ossa otsustavas tie-break'is, seis oli koguni 0:4. Eestlased tulid lähemale 3:4 ja alates seisust 4:6 võitsid kuus viimast punkti järjest, vahendab Tennisnet.ee.

Finaalis kohtuvad eestlased kas esimesena asetatud paari Vesa Ahti (Soome) - Tom Zeuchi (Saksamaa) või kolmanda paigutsega James Beaveni (Suurbritannia) - Aryan Lakshmananiga (India).

Johannes Seeman ja William Kleege (USA) Los Angelese M15 turniiril veerandfinaalist kaugemale ei jõudnud, kui kaotasid USA paarile Paxton Au/Andrew Johnson 6:0, 1:6, 4:10.

Toimetaja: Henrik Laever

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