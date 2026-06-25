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Malõgina pääses Poolas paarismängus kindla võiduga poolfinaali

Tennis
Eesti tennisemeistrivõistluste naiste üksikmänguturniiri finaal
Eesti tennisemeistrivõistluste naiste üksikmänguturniiri finaal Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Gdanski W50 turniiril esimesena asetatud Elena Malõgina ja Tšehhi tennisist Ivana Sebestova said paarismängu veerandfinaalis kindla võidu.

Malõgina ning tšehhitar olid 6:2, 6:0 üle rootslannast Ida Johanssonist ja poolatarist Marcelina Podlinskast. Kohtumine kestis täpselt tund aega ning oli neile paarismänguturniiril esimeseks, sest avaringis olid Malõgina ja Sebestova vabad.

Poolfinaalis kohtuvad Malõgina ja Sebestova kohalike Oriana Gniewkowska - Sara Husari ning kasahhi Zhibek Kulambajeva ja ungarlanna Amarissa Kiara Tothi vahelise kohtumise võitjaga.-

Toimetaja: Anders Nõmm

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